Cu cine vor juca FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-urile din Europa League și Conference League

15 aug. 2025, 09:47, Actualitate
România continuă cu trei echipe în cupele europene, chiar dacă CFR a pierdut și returul din Portugalia, cu Sporting Braga, în turul 3 al preliminariilor Europa League. Clujenii au „retrogradat” în play-off-ul Conference League, acolo unde s-a calificat și Universitatea Craiova, la capătul unui thriller cu Spartak Trnava.

FCSB, campioana României, a trecut cu brio de complicate deplasare în Kosovo, impunându-se cu 3-1 la Priștina, pe terenul celor de la Drita.

FCSB – Aberdeen, duel pentru grupele Europa League

În urma rezultatelor de joi seară, traseul european al formațiilor românești a devenit clar.

Campioana României a trecut fără emoții de Drita în turul precedent al Europa League, cu 6-3 la general, după 3-1 în deplasare și 3-2 pe „Arena Națională”.

Următorul obstacol este, însă, mult mai serios: FC Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției în sezonul trecut!

Scoțienii vin cu un lot cotat la aproximativ 19 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Totuși, formația pregătită de Elias Charalambous are o valoare de piață mult mai mare, estimată la 50 de milioane.

Cu cine vor juca Universitatea Craiova și CFR Cluj

Eliminată din Europa League de Sporting Braga (1-2, 0-2), CFR Cluj a coborât în Conference League, unde va întâlni Hacken, în play-off-ul pentru faza grupelor. Campioana Suediei a ajuns aici după ce a pierdut în fața norvegienilor de la Brann (1-2 la general), în E.L.

Valoarea lotului lui Hacken este de 20 de milioane de euro, față de 31 de milioane cât însumează jucătorii clujenilor.

Thriller-ul serii a fost oferit de Universitatea Craiova. După 3-0 acasă, oltenii au fost conduși cu 1-4 în Slovacia, după 90 de minute. Calificarea s-a obținut în prelungiri, prin golurile marcate de Băluță și Nsimba.

Următoarea misiune pentru echipa lui Mirel Rădoi e Istanbul Basaksehir, una dintre forțele Turciei din ultimii ani. „Otomanii” au un lot evaluat la 61 de milioane de euro, aproape triplu față de cât valorează echipa patronată de Mihai Rotaru (22,5 milioane).

