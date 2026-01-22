Prima pagină » Sport » Cine transmite la TV Dinamo Zagreb – FCSB, meciul decisiv din Europa League pentru echipa lui Gigi Becali

22 ian. 2026, 08:38, Sport
Joi seara, FCSB joacă un meci decisiv pentru calificarea mai departe în Europa League, în deplasare cu Dinamo Zagreb, în meciul din etapa cu numărul 7 din faza principală. Partida va putea fi urmărită pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 22:00. 

Deși campioana României nu mai are șanse matematice la calificarea directă în optimile de finală, FCSB încă speră la accederea în play-off, iar pentru asta e nevoie ca formația pregătită de Elias Charalambous să se se claseze printre primele 24 de echipe în clasamentul de la finalul fazei principale.

Dinamo Zagreb – FCSB, de la ora 22:00 pe Digi Sport  și Prima Sport 1

Înaintea meciului cu Dinamo Zagreb, FCSB se află pe locul 27 în clasament, cu doar 6 puncte acumulate după primele 6 etape. De cealaltă parte, formația din Croația are 7 puncte înaintea duelului cu gruparea roș-ablastră și se situează pe locul 25 în clasament, din perspectiva diferenței de golaveraj. Între campioana României și Dinamo Zagreb se află în acest moment, în calasament, FC Basel, cu 6 puncte acumulate. De altfel, la același număr de puncte cu echipa roș-albastră mai sunt în acest moment și cei de la Go Ahead Eagles, altă fostă adversară a campioanei României, de pe locul 28. Partida va putea fi urmărită pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 22:00.
O victorie a roș-albaștrilor ar crește semnificativ șansele ocupării unui loc de play-off la finalul fazei principale din Europa League. Un egal ar menține în principiu în picioare calculele formației lui Gigi Becali, în vreme ce o înfrângere ar complica foarte mult ecuația înaintea ultimei etape.

Pe data de 29 ianuarie, FCSB are programat pe Arena Națională unul dintre cele mai așteptate dueluri, meciul cu Fenerbahce, echipă aflată în prezent pe locul 12 în clasamentul grupei unice din Europa League, cu 11 puncte.

