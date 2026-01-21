Valeriu Iftime a ironizat FCSB pentru jocul arătat până acum, dar l-a „înțepat” și pe Gigi Becali sau antrenorul Elias Charalambous.

FCSB a pierdut, 0-1, cu FC Argeș în prima etapa din acest an și e pe locul nouă în clasament, 31 de puncte. FC Botoșani, echipa lui Valeriu Iftime, e pe locul patru, 38 de puncte.

Cele două au meci direct în etapa 25, în februarie.

Un patron din Superliga, ironii către Gigi Becali și FCSB. „Credeam că vine cu tăvălugul. Fotbalul nu se face la televizor”

„Eu credeam că FCSB-ul vine cu tăvălugul și face tot. Am văzut că nu poate. Toate discuțiile astea pe care le facem după, cu tot felul de antrenori visați… nu ține. Fotbalul e fotbal, eu îi dau mare încredere antrenorului nostru, Leo (n.r. Grozavu) știe ce are de făcut. Eu nu o spun ca să supăr pe cineva, eu spun ce cred. Nu vreau să fac ca un politician, care spune orice și nu exprimă nimic. Acolo îți trebuie…S-a schimbat antrenorul de la Cluj, s-a schimbat ceva, ambiția lui Pancu. La FCSB trebuie un reset, nu e o echipă pe care să o bată așa ușor și să fie pe locul pe care sunt ei acum (n.r. 9). Mai sunt 8 meciuri, 24 de puncte, FCSB are forță, are tot ce vreți, dar fotbalul nu se face la televizor. Fotbalul se face acolo, cu antrenori, cu responsabilități, cu jucători motivați”, a spus Valeriu Iftime, la Fanatik.

„Aveți cuvântul meu de onoare că nu. Nu că n-am sunat, dar nici nu m-am gândit vreodată. Nu m-am gândit în viața mea să sun la pauză. Cred că s-ar speria (n.r. Leo Grozavu) dacă ar avea telefonul la el. Dar eu n-am făcut în viața mea acest lucru pentru că nu e treaba mea. Îl sun după meci să îl încurajez sau să îl felicit”, a mai declarat acesta, referindu-se și la faptul că Gigi Becali dictează schimbările la FCSB.