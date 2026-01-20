Prima pagină » Actualitate » Transfer surprinzător făcut de FCSB. Ce jucător s-a întors la echipă, când nimeni nu mai credea

20 ian. 2026, 10:27, Actualitate
Transfer surprinzător făcut de FCSB / Sursa FOTO: prosport.ro

FCSB face un transfer surprinzător în pauza de iarnă, scrie PROSPORT. Un jucător de perspectivă s-a întors la echipă, când nimeni nu mai credea că această mutare este posibilă.

Și, totuși, s-a făcut: Matyas Laszlo, mijlocaș defensiv în vârstă de 18 ani, revine la FCSB după ce i s-a terminat împrumutul la ASA Târgu Mureș.

Laszlo, din nou în curtea FCSB

Într-un mesaj postat pe social media, clubul ASA a anunțat că Laszlo se întoarce în curtea campioanei României.

„Matyas Laszlo revine la FCSB, după împrumutul la echipa noastră. Îi mulțumim jucătorului târgumureșean pentru implicarea și efortul depus în tricoul echipei ASA și îi urăm mult succes în continuare! Privim cu încredere spre o posibilă nouă colaborare în viitor”, a transmis ASA Târgu Mureș, în mesajul oficial de despărțire.

Matyas Laszlo este născut la Fântânele și a fost format la juniorii celor de la ACS Kinder. El a atras atenția conducerii FCSB la turneele specifice vârstei, evoluțiile sale fiind urmărite atent inclusiv de Mihai Stoica, notează PROSPORT.

De altfel, încă din 2023 MM îl anunța ca o posibilă soluție pentru regula U21, declarându-se încântat de versatilitatea și potențialul jucătorului.

„Avem noi un copil, nu contează cum îl cheamă. Nu mai vreau să vorbesc, pentru că dacă spun despre un copil ceva rămâne scris şi după: «Bă, ce prostii a spus ăsta!». Câteodată, mai spui şi ca să încurajezi un copil.

În fine, avem un jucător foarte interesant, mijlocaş central. I-am scris lui Alin Stoica (n.r. – antrenorul FCSB U17 din 2023): «Laszlo Matyas a jucat vreodată fundaş dreapta?». A început să râdă şi a spus: «Da!». Mărturisesc că am copiat asta de la Hagi, pentru că şi Hagi l-a transformat pe Benzar din mijlocaş central în fundaş dreapta şi a fost cel mai bun din campionatul nostru”, afirma MM Stoica la acea vreme.

În actualul sezon, Laszlo Matyas a jucat în doar două partide pentru ASA Tg. Mureș, în Liga 2, fără nicio realizare personală.

Site-ul de specialitate transfermarkt.com l-a cotat la 25.000 de euro.

Vine la FCSB. Mihai Stoica dă detalii. „Nu am mai întâlnit așa un jucător”

Ce jucător de la FCSB a fost acuzat de Gigi Becali, după 0-1 cu FC Argeș. „I-a fost frică, nu bagă piciorul”

