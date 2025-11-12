Conducerea de la Metaloglobus a transmis un comunicat în care arată că susține ancheta FRF privind implicarea jucătorilor de la echipa bucureșteană în pariurile sportive.

ProSport a publicat faptul că mai mulți jucători de la Metaloglobus și un fost membru al staffului tehnic au pariat inclusiv pe meciurile echipei lor.

Regulamentele interzic celor din fotbalul românesc să parieze și cazul e acum anchetat de federali.

Conducerea lui Metaloglobus a reacționat în scandalul legat de pariuri

Iată comunicatul celor de la Metaloglobus publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului: „Suntem consternați de ceea ce a apărut în presă. Totodată, noi, clubul, credem în nevinovăția jucătorilor noștri și îi susținem necondiționat până la finalizarea anchetei interne și a celei desfășurate de Federația Română de Fotbal.

FC Metaloglobus este o echipă care pune un accent deosebit pe etică, corectitudine și respectarea regulilor. În contractele fiecărui jucător este stipulat clar faptul că nu acceptăm implicarea în activități de pariuri sportive, iar o astfel de faptă atrage rezilierea imediată a contractului și suportarea consecințelor aferente prejudicierii imaginii și reputației clubului. Ne disociem complet de orice jucător care ar încălca aceste principii și suntem extrem de vehemenți în aplicarea tuturor măsurilor de sancționare și penalizare prevăzute de regulament.

Metaloglobus este un club privat sută la sută și se numără printre puținele echipe care nu au semnat contracte de sponsorizare cu firme de betting și nu poartă astfel de reclame pe echipamente, tocmai pentru că suntem împotriva oricărei forme de promovare a pariurilor sportive. Prin această decizie am pierdut sume importante care ar fi putut sprijini activitatea clubului, însă am ales să rămânem consecvenți principiilor noastre. Având în vedere uriașul prejudiciu de imagine adus clubului Metaloglobus, tuturor oamenilor din jurul acestei echipe, de cele apărute în online în ultimele două zile, gruparea noastră își rezervă dreptul de a-și reface această imagine în cazul în care acuzațiile nu au acoperire. Reiterăm sprijinul nostru deplin față de ancheta de integritate a Federației Române de Fotbal și încrederea că adevărul va ieși la iveală”.