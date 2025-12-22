Prima pagină » Sport » Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după FCSB – Rapid. „Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi”

Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după FCSB – Rapid. „Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi"

22 dec. 2025, 14:13, Sport
Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după FCSB - Rapid. „Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi”
FOTO: prosport.ro

Costel Gâlcă a anunțat că trebuie să vină jucători noi la Rapid pentru a se putea lupta la titlu. Giuleștenii au pierdut derby-ul cu FCSB, 1-2.

Rapid are o singură victorie în cinci etape, un egal și trei eșecuri. FCSB a câștigat partida cu echipa lui Costel Gâlcă, 2-1, și formația lui Gigi Becali se apropie de play-off.

Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după FCSB – Rapid

„Am terminat foarte rău anul, ăsta e adevărul. Am luat un punct în ultimele trei etape, nu am arătat bine. Am făcut greșeli mari. Din punctul meu de vedere trebuie să schimbăm echipa, trebuie să vină jucători noi, pentru că ne dorim să fim acolo sus, să ne batem la obiectivul de cupă europeană. Ne trebuie jucători, și la mijloc, și în atac, și pe benzi, este nevoie ca să venim de pe banca de rezerve cu un plus.

Eu cred că acest lot nu poate susține ritmul până la finalul campionatului. Poate sunt eu de vină, poate alt antrenor poate. Eu nu, eu spun că ne mai trebuie jucători. Să ne batem la campionat? Nu, nu cred. Noi tot ceea ce am făcut până acum am făcut pe o organizare foarte bună, dar ne trebuie jucători. Valoric vorbesc, numeric suntem mulți. Vom vedea, păcat pentru suporterii noștri, deoarece ne-au susținut peste tot și cred că meritau altceva.

Am început meciul la fel ca în tur. În repriza a doua am început să jucăm, dar am făcut greșeli foarte mari, atât la primul gol, cât și la penalty. Nu poți de fiecare dată când joci împotriva celor de la FCSB să revii. Dacă jucam de la început ca pe final, da. Dar nu am făcut-o, n-am avut curaj, n-am arătat personalitate în teren. Iar FCSB e o echipă bună, care știe să gestioneze momentele astea. Eu cred că trebuia să jucăm din primul minut așa cum am făcut-o în a doua repriză. FCSB e o echipă care poate intra în play-off și se poate bate la titlu”, a spus Costel Gâlcă.

