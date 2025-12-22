Prima pagină » Sport » Primii doi jucători care pleacă de la Rapid, după înfrângerea cu FCSB

Primii doi jucători care pleacă de la Rapid, după înfrângerea cu FCSB

22 dec. 2025, 13:35, Sport
Primii doi jucători care pleacă de la Rapid, după înfrângerea cu FCSB

Victor Angelescu a spus că doi jucători pleacă de la Rapid, anunțul venind după meciul pierdut cu FCSB.

Portarul Franz Stolz revine la Genoa, de unde va fi iar împrumutat la o echipă unde să joace mai mult, iar atacantul Antoine Baroan e exclus din cauza problemelor de indisciplină.

Stolz nu a mai jucat din noiembrie, de la meciul cu CFR Cluj. Baroan nu a mai evoluat tot de la partida cu CFR Cluj. Primul a bifat opt jocuri la Rapid, iar al doilea a fost pe teren în 15 meciuri.

Primii doi jucători care pleacă de la Rapid, după înfrângerea cu FCSB

Rapid a pierdut cu FCSB, 1-2, și rămâne pe primul loc în clasament.

„Ne trebuie minim doi jucători, știm asta. Trebuie să tragem anumite concluzii, avem 4-5 meciuri de când jucăm mai slab. Vor mai fi aduși jucători, vom trage linie, unii jucători poate nu au arătat ceea ce trebuie și vom renunța la ei, poate vor pleca sau vom avea oferte. Orice jucător pe care îl dăm trebuie să fie înlocuit.

Un mijlocaș și un atacant ni-i dorim oricum, nu știu exact ce decizii se vor lua, cine va pleca. Există posibilitatea să plece jucători, normal. Este o discuție ca Stolz să revină la Genoa. Vom avea o discuție finală cu el, din ce știm își dorește să apere, să fie probabil împrumutat altundeva. Dacă își dorește să se ducă altundeva, nu ne vom opune. Bănuiesc că va reveni la Genoa și va fi împrumutat în altă parte.

Jambor nu a confirmat până acum, dar nu se pune problema să nu îl ținem, avem doi atacanți mari și lați, el și Koljic, dacă l-am da și pe el… nu cred că se pune problema în această iarnă. Are o atitudine foarte bună la antrenamente. Și în cazul lui Baroan se va lua o decizie. E sub contract cu noi, dar nu cred că Costel se mai bazează pe el”, a declarat Victor Angelescu, la Fanatik.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după FCSB – Rapid. „Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi”
14:13
Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după FCSB – Rapid. „Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi”
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Continuă derby-ul cu Rapid în studio: scandal după scenografia Peluzei Nord
13:36
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Continuă derby-ul cu Rapid în studio: scandal după scenografia Peluzei Nord
SPORT Gigi Becali EXULTĂ după 2-1 cu Rapid și ironizează un alt patron de Superligă: „Noi suntem leul, nu crocodilul”
12:56
Gigi Becali EXULTĂ după 2-1 cu Rapid și ironizează un alt patron de Superligă: „Noi suntem leul, nu crocodilul”
SPORT „EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube – ProSport!
11:25
„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube – ProSport!
SPORT Rapidiștii acuză arbitrajul după 1-2 cu FCSB. Panduru a analizat faza ce s-a petrecut în prelungiri și este sigur că Istvan Kovacs a greșit: „Penalty”
10:07
Rapidiștii acuză arbitrajul după 1-2 cu FCSB. Panduru a analizat faza ce s-a petrecut în prelungiri și este sigur că Istvan Kovacs a greșit: „Penalty”
SPORT Jandarmii i-au „colindat” pe ultrașii de la FCSB și Rapid: amenzi de peste 124.000 de lei
09:29
Jandarmii i-au „colindat” pe ultrașii de la FCSB și Rapid: amenzi de peste 124.000 de lei
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Erwin Schrödinger și „pisica” care a schimbat fizica: povestea unui laureat Nobel exilat de naziști
POLITICĂ Jurnalista Sorina Matei acuză “gașca #rezist” din justiție că nu muncește, dar că se vaită: “Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, Oradea… zero pe linie!”
15:04
Jurnalista Sorina Matei acuză “gașca #rezist” din justiție că nu muncește, dar că se vaită: “Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, Oradea… zero pe linie!”
HOROSCOP Horoscop 23 decembrie 2025. Zodia care își face planuri de viitor
15:00
Horoscop 23 decembrie 2025. Zodia care își face planuri de viitor
EXTERNE Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească
14:26
Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească
ULTIMA ORĂ Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință
14:20
Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință
VIDEO Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni”
14:17
Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni”

Cele mai noi