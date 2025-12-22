Victor Angelescu a spus că doi jucători pleacă de la Rapid, anunțul venind după meciul pierdut cu FCSB.

Portarul Franz Stolz revine la Genoa, de unde va fi iar împrumutat la o echipă unde să joace mai mult, iar atacantul Antoine Baroan e exclus din cauza problemelor de indisciplină.

Stolz nu a mai jucat din noiembrie, de la meciul cu CFR Cluj. Baroan nu a mai evoluat tot de la partida cu CFR Cluj. Primul a bifat opt jocuri la Rapid, iar al doilea a fost pe teren în 15 meciuri.

Primii doi jucători care pleacă de la Rapid, după înfrângerea cu FCSB

Rapid a pierdut cu FCSB, 1-2, și rămâne pe primul loc în clasament.

„Ne trebuie minim doi jucători, știm asta. Trebuie să tragem anumite concluzii, avem 4-5 meciuri de când jucăm mai slab. Vor mai fi aduși jucători, vom trage linie, unii jucători poate nu au arătat ceea ce trebuie și vom renunța la ei, poate vor pleca sau vom avea oferte. Orice jucător pe care îl dăm trebuie să fie înlocuit.

Un mijlocaș și un atacant ni-i dorim oricum, nu știu exact ce decizii se vor lua, cine va pleca. Există posibilitatea să plece jucători, normal. Este o discuție ca Stolz să revină la Genoa. Vom avea o discuție finală cu el, din ce știm își dorește să apere, să fie probabil împrumutat altundeva. Dacă își dorește să se ducă altundeva, nu ne vom opune. Bănuiesc că va reveni la Genoa și va fi împrumutat în altă parte.

Jambor nu a confirmat până acum, dar nu se pune problema să nu îl ținem, avem doi atacanți mari și lați, el și Koljic, dacă l-am da și pe el… nu cred că se pune problema în această iarnă. Are o atitudine foarte bună la antrenamente. Și în cazul lui Baroan se va lua o decizie. E sub contract cu noi, dar nu cred că Costel se mai bazează pe el”, a declarat Victor Angelescu, la Fanatik.