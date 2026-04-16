Cristi Chivu, înlocuit de Diego Simeone? Anunțul presei din Italia după ce s-a scris că Inter îi va prelungi înțelegerea românului până în 2029

Recent, presa din Italia a scris că Inter a decis prelungirea contractului lui Cristi Chivu până în 2029, cu o majorare a remunerației de până la aproximativ cinci milioane de euro. Acum, jurnaliștii anunță că oficialii fostei finaliste Champions League ar dori să îl numească principal pe Diego Simeone.

Cristi Chivu, înlocuit de Diego Simeone?

Cristi Chivu a fost numit principal la Inter în vara anului trecut, semnând un contract până în 2027. De curând, presa din Italia a anunțat că șefii „nerazzurrilor”, mulțumiți de treaba făcută de român la conducerea echipei, i-au propus tehnicianului prelungirea contractului până în 2029, cu majorarea salariului de până la cinci milioane de euro. Mai mult de atât, Chivu ar urma să aibă putere managerială, adică el va hotărî transferurile la club.

Pe site-ul footmercato.net, a fost publicat un articol în care jurnalistul Santi Aouna a informat că șefii lui Inter ar dori să-l aducă pe Diego Simeone, care este sub contract cu Atletico Madrid, formație cu care ar avea un acord de principiu pentru prelungirea înțelegerii până în 2027.

Pe fondul zvonurilor apărute în presa din Italia despre o posibilă despărțire dintre Simeone și Atletico Madrid, unii șefi din conducerea lui Inter ar fi luat deja legătura cu tehnicianul de 55 de ani.

„Cholo” Simeone este actualul antrenor al lui Atletico Madrid și a îmbrăcat tricoul lui Inter ca fotbalist profesionist între anii 1997 și 1999. „În culise, unii conducători ai clubului italian au luat legătura cu argentinianul pentru a vedea dacă există vreo șansă”, a notat Santi Aouna pe pagina personală de X, conform sport.ro.

Cristi Chivu, i-a cucerit pe „nerazzurri”

Cristi Chivu a fost numit antrenor principal al formației de pe „Giuseppe Meazza” în vara trecută, după despărțirea de Parma. Chivu a reușit să o ducă pe Inter până în play-off-ul UEFA Champions League, acolo unde a fost eliminată de Bodo/Glimt.

În campionatul din Serie A, Inter este la un pas să devină campioană, fiind la o distanță de nouă puncte față de ocupanta locului secund, Napoli.

Cert este că românul a reușit să câștige rapid respectul elevilor săi și a suporterilor. Hakan Calhanoglu, mijlocașul defensiv cotat la 18 milioane de euro, a declarat despre Cristi Chivu că personalitatea lui l-a făcut să se integreze foarte ușor la echipă.