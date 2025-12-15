L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”

FCSB a învins cu 4-3 pe Feyenoord, în etapa a şasea din Liga Europa, după ce olandezii au condus cu 3-1, dar Marius Șumudică l-a distrus pe Tavi Popescu pentru jocul slab arătat.

Schimbările au arătat o altă FCSB, iar la pauză au ieșit Octavian Popescu, Baba Alhassan și Alexandru Pantea. Primul a avut o prestație modestă și în locul său a intrat Mihai Toma, care a și marcat.

FCSB mai are șanse de calificare și va juca următoarele meciuri cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

L-a desființat pe jucătorul de la FCSB

Tavi Popescu a jucat în 22 de meciuri în acest sezon la FCSB și nu a marcat niciun gol. Jucătorul de 22 de ani are contract până în vara următoare cu echipa roș-albastră. El nu mai e pe placul finanțatorului FCSB Gigi Becali, care l-a și criticat în ultimul timp.

„M-am uitat la atitudinea lui Toma în momentul în care intră și la atitudinea lui Octavian Popescu în momentul în care intră, indiferent că vii de pe bancă sau nu. E diferență de la cer la pământ. Toma și-a dat viața pe teren. A demonstrat tuturor că își merită locul, dar nu pentru că este under.

Mă uit la Tavi Popescu și nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut. Compară-l pe Tavi Popescu, când vine de pe bancă, dacă face ce a făcut Toma. Ăsta e adevărul. Eu am spus de Toma, și recunosc, că nu cred că este la nivelul de under pe care FCSB trebuie să-l aibă, dar mi-a demonstrat că nu este under. FCSB nu era nevoită să joace cu under, dar a intrat și mi-a demonstrat că este la nivel de seniori, pe când Tavi Popescu… eu n-am văzut așa ceva, numai călcâie, nu se poate așa ceva”, a declarat Marius Șumudică, la Fanatik.