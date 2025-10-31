Prima pagină » Sport » Cristiano Bergodi a comentat despre transferul lui Denis Alibec de la FCSB la U Cluj

Cristiano Bergodi a comentat despre transferul lui Denis Alibec de la FCSB la U Cluj

31 oct. 2025, 21:33, Sport
Cristiano Bergodi a comentat despre transferul lui Denis Alibec de la FCSB la U Cluj

Cristiano Bergodi a analizat FCSB, adversara Universității Cluj. Cele două echipe se vor întâlni sâmbătă, de la ora 20:30, în etapa 15 din Superliga.

U Cluj e pe locul 9, cu 17 puncte, iar FCSB e pe 10, cu 16 puncte.

Bergodi are două victorii la U Cluj, 2-1 cu Oțelul Galați, în Superliga, și 2-1 cu Metalul Buzău, în Cupa României.

Cristiano Bergodi a comentat despre transferul lui Denis Alibec

Bergodi vrea al treilea succes consecutiv. „Îmi place că jucăm împotriva lui FCSB, pentru că putem vedea cum este echipă din punct de vedere mental, cum a reacționat după două victorii. Nu contează că FCSB trece printr-o perioadă grea, nu există asta în fotbal, pentru că la un moment dat se pot schimba radical lucrurile.

Atunci când ai jucători importanți, de valoare, de calitate, de personalitate, nu trebuie să îți faci griji. Eu cred că ei sunt în revenire, nu sunt într-o perioadă așa proastă, pentru că au câștigat cu UTA, au câștigat în Cupă cu Gloria Bistrița și vin aici pentru a câștiga trei puncte.

Noi trebuie să ne facem jocul nostru, să facem un meci important din toate punctele de vedere. Când echipa se numește FCSB, este normal că îți dă această motivație, această ambiție de a încerca să faci a treia victorie la rând.

Repet, e un meci foarte important. Sper că va veni multă lume la stadion, pentru că e o partidă care ne poate apropia de zona în care ne dorim să ajungem. După victoria de la Galați, am redus puțin din dezavantajul față de celelalte echipe care luptă pentru play-off, dar campionatul e lung și atunci nici acest meci nu e decisiv. E important, pentru că jucăm împotriva campioanei României”, a declarat Cristiano Bergodi.

Alibec este un jucător pe care toată lumea îl cunoaște, un jucător bun. Acolo are mai puțin spațiu. Când ai un lot numeros și valoros, cum au ei, este normal să nu mai ai această siguranță de a fi titular…Eu mă gândesc la jucătorii mei și la acest meci, sincer. Nu mă gândesc la Alibec – Cristiano Bergodi

Mediafax
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Digi24
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Cancan.ro
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău. S-a aflat abia acum!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Adevarul
O mare companie metalurgică din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Mediafax
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul pentru o ceașcă
Click
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
Digi24
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Cum îți îngrijești corect tricotajele din lână. Sfaturi de la experți pentru haine care rezistă ani de zile