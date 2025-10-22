Prima pagină » Sport » Cristiano Bergodi e noul antrenor al celor de la U Cluj. Salariul și durata contractului italianului

22 oct. 2025, 09:21, Sport
Cristiano Bergodi a revenit în fotbalul românesc. A preluat-o pe U Cluj, echipa ce s-a despărțit de Ioan Sabău.

Italianul are un contract până în vara lui 2027 și un salariu lunar de 15.000 de euro. El a mai antrenat în România echipe ca FC Național, Poli Iași, FCSB, ASA Tg. Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova, Sepsi sau Rapid.

A câștigat două Cupe ale României și două Supercupe, alături de Sepsi și Rapid.

Ioan Sabău a plecat în relații reci de la U Cluj, dar l-a lăudat pe Bergodi. „Eu cred că este o soluție bună, e un antrenor bine pregătit, cu personalitate. Mi-aș dori să ducă munca mea mai departe, să reușească. Eu știu ce am luat, ce era. Știu cu ce probleme te confrunți când iei o echipă cu probleme. Eu am considerat în vară că nu putem avea aceleași rezultate, cunoscând echipa, jucătorii. Conducerea a spus atunci că nu se pune problema. Atunci m-au convins și jucătorii. U Cluj e posibil să repete (n.r. cu Bergodi perfomanța de anul trecut). Mai sunt multe meciuri. Trebuie să recapete jucătorii încrederea, ambiția, să aibă starea bună, să se identifice cu grupul. Aici trebuie lucrat. Bergodi are experiența să facă asta”, a spus Ioan Sabău, la Digi Sport.

Pe lista clubului ardelean au fost și antrenori ca Adrian Mutu sau Andrei Prepeliță. „Prepeliță? Nu am știut, el era sub contract. Nu e ușor să-l găsești pe cel mai potrivit, dar toți sunt antrenori bine pregătiți și cu nume importante. Acum depinde de pretențiile pe care le au, dar și de clauza de reziliere în cazul în care nu funcționează lucrurile. Cred că aici trebuie să se uite toți. Nu îți garantează nimeni succesul și să plătești sume mari este destul de greu în campionatul nostru. Cred că aici e negocierea, din punctul meu de vedere. Și eu am avut o clauză importantă, în oglindă, dar nu s-a pus problema de nicio parte. Cei de acolo nu mi-au cerut-o nici acum”, a mai declarat Sabău pentru sursa citată.

Mediafax
