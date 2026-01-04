FCSB nu mai transferă fundași. Mihai Stoica a explicat situația din defensiva roș-albastră

FCSB pleacă în cantonamentul din Antalya și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al echipei roș-albastre, a anunțat că formația bucureșteană nu mai caută fundași.

Transferul lui Kevin Ciubotaru, de la Hermannstadt, a picat, și Mihai Stoica a explicat care e situația defensivei FCSB.

FCSB ajunge în Antalya pe 4 ianuarie şi va sta în cantonament până pe 15 ianuarie, revenirea în ţară fiind programată cu o zi înaintea meciului cu FC Argeş. Echipa roș-albastră are cazare la Gloria Sports Arena, complex dotat cu stadion. Aici va juca meciul amical cu Beșiktaș.

FCSB nu mai transferă fundași. Mihai Stoica a explicat situația din defensivă

„Nu mai căutăm fundași. E Pantea, care poate să joace în ambele benzi, mai e și Kiki în stânga. Chiricheș rămâne până la sfârșitul contractului, vine în cantonament. Duarte s-a antrenat 5 zile cu noi, am zis să vină să-și cunoască colegii. Eu am mare încredere în el. Mi-a plăcut foarte mult la Craiova, l-am urmărit și după, nu am nicio emoție că ne poate face probleme. El are totul filmat, stă bine în procesul cu Ujpest. S-a dus să se antreneze și l-au dat afară. Probabil așa se poartă pe acolo.

A ieșit foarte bine la teste. El a zis că nu e pregătit, că mai are de recuperat, dar testele de forță explozivă și anduranță le-a trecut, Ovidiu Kurti mi-a zis că e foarte bine. La meciul cu FC Argeș, Graovac e suspendat, iar Ngezana e posibil să nu ajungă la meciul ăla. Poate trece mai departe la Cupa Africii, cine știe? Dawa e samurai. Și-a făcut vacanța la Tokyo și vine direct în Antalya. E ok. Ultima dată a jucat anul trecut când dădeau ghioceii”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

În primul joc oficial al FCSB din 2026, cu FC Argeș, în apărare ar putea juca Vlad Chiricheș. Apoi, Daniel Graovac e suspendat, Ngezana poate fi la Cupa Africii, Dawa revine după o absență de zece luni, și Andre Duarte abia a fost transferat.