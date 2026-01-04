Prima pagină » Actualitate » „Nu aveam bani de haine”. Mărturii cutremurătoare făcute de unul dintre cei mai apreciați președinți din Liga 1

04 ian. 2026, 11:29
Mărturii cutremurătoare făcute de unul dintre cei mai apreciați președinți din Liga 1 / Sursa FOTO: prosport.ro

A avut parte de o copilărie care a însemnat mai degrabă luptă continuă cu neajunsurile decât joacă alături de prieteni. Fără bani de haine, s-a bătut cu greutățile vieții și a răzbit, iar acum are o avere considerabilă, care-i asigură un trai liniștit.

Este povestea unuia dintre cei mai apreciați președinți din Liga 1, o adevărată lecție de viață pe care puțini români o cunosc.

„7 kilometri, indiferent de anotimp, îi făceam pe jos”

Dani Coman provine dintr-o familie modestă, care nu avea posibilități financiare. În podcastul jurnalistului Viorel Grigoroiu, fostul mare portar român a descris greutățile întâmpinate de-a lungul vieții.

„Eu m-am născut în Ștefănești, la 7 kilometri de stadion. Circulau 3 trei autobuze: dimineața, la prânz și seara. Rar prindeam să plec la antrenamente sau la școală cu unul din acele autobuze. Șapte kilometri, indiferent de anotimp, îi făceam pe jos sau cu ocazia. Când făceam două antrenamente pe zi, nu mai aveam timp să merg acasă și stăteam pe bănci, prin oraș.

Viața și cariera mea au fost o cursă continuă cu obstacole din cauza neajunsurilor și a accidentărilor pe care le-am avut.

Erau neajunsuri pentru că părinții mei au fost oameni simpli. Au făcut sacrificii pentru a-mi cumpăra o pereche de mănuși, de ghete. Tatăl meu lucra la service auto, mama, la vopsitorie. Nu aveam bani să ne cumpărăm haine”, a povestit Coman.

De asemenea el și-a mai amintit că avea un singur trening, pe care îl spăla seara și a doua zi de dimineața îl punea pe el. Întrebat de o colegă, șefa clasei, de ce se îmbracă doar cu acel trening, Dani Coman i-a răspuns că este primit de la club și trebuie să-l poarte în fiecare zi, scrie PROSPORT.

Legendă a Rapidului

De-a lungul unei cariere întinse pe 18 ani, Dani Coman a jucat pentru FC Argeș, Rocar, Rapid, FC Brașov, FC Vaslui și Astra Giurgiu. După retragere, s-a axat pe partea administrativă, iar în prezent este președintele celor de la FC Argeș, după ce a mai ocupat aceeași funcție la Astra și FC Hermannstadt.

Ca fotbalist, a debutat în cupele europene cu Rapid în sezonul 2005/2006. După ce au trecut în tururile preliminare de Sant Julia (Andorra) și Vardar (Macedonia), giuleștenii au dat în ultima fază peste Feyenoord. A fost 1-1 la Rotterdam și 1-0 acasă, la București.

Ajunsă în grupele Cupei UEFA, Rapid a învins pe Rennes (2-0), Șahtior (1-0) și PAOK Salonic (1-0) și a pierdut la Stuttgart, 1-2 cu VfB. A câștigat grupa, iar în primăvara europeană, faza 16-imilor, a dat peste Hertha. A fost dublă victorie, 1-0 la Berlin și 2-0 pe Giulești. În optimile de finală, Rapid a dat de o altă forță a Europei, SV Hamburg – victorie cu 2-0 la București și înfrângere, 1-3, în Germania.

Mai departe, în „sferturi”, Coman și colegii lui au jucat cu Steaua, fiind eliminați după 1-1 acasă și 0-0 în deplasare (s-a pus regula golului marcat în deplasare, iar reușita lui Bănel Nicoliță a făcut diferența).

Dani Coman are 25 de meciuri pentru naționala de tineret a României și 14 la cea de seniori.

Antrenorul lui FC Argeș, despre amicalele din cantonamentul din Turcia: „Vrea să mă dea afară"

Rapid face primul transfer din 2026. Dan Șucu a plătit 100.000 de euro pentru atacantul care va fi împrumutat din Spania

