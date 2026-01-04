Prima pagină » Actualitate » Ofertă de ultimă oră primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu. Miliardarii care-l voiau nu au știut că atacantul fusese vândut în SUA, la DC United

04 ian. 2026, 10:52, Actualitate
Ofertă de ultimă oră primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu / Sursa FOTO: prosport.ro

Louis Munteanu a semnat cu FC United, în Statele Unite, dar transferul său nu a făcut suficientă vâlvă. Așa se explică de ce pe adresa clubului CFR a venit o ofertă recentă, de la o grupare din Egipt, scrie PROSPORT.

Cel mai râvnit jucător român al momentului va face vizita medicală luni, 5 ianuarie, în Europa, apoi va pleca la Washington.

Câți bani primește CFR Cluj

În februarie 2026 este așteptat și debutul lui Munteau în MLS, pentru DC United, noua sa echipă.

CFR Cluj va primi aproximativ 10 milioane de euro din vânzarea lui Louis Munteanu. Din acești bani, în jur de 6 milioane de euro vor ajunge în conturile ardelenilor, restul banilor fiind bonusuri pe care CFR Cluj le-ar putea încasa la finalul sezonului doar dacă Munteanu are cifre bune în MLS.

În plus, Neluțu Varga a păstrat și 35 de procente dintr-un viitor transfer al fotbalistului.

Din acest punct de vedere, s-ar putea ca transferul atacantului să fie de bun augur pentru ambele părți implicate în afacere.

Ofertă de ultimă oră primită de Neluțu Varga

Chiar dacă transferul lui Munteanu a fost comentat pe larg în presa din România și Statele Unite, nu toate cluburile au aflat despre plecarea jucătorului de la CFR Cluj.

Potrivit PROSPORT, în weekend, de serviciile lui Louis Munteanu (23 de ani) s-au interesat și egiptenii de la Al Ahly Cairo, echipă aflată pe locul 3 în prima ligă și printre cele mai bogate din țară.

Totuși, sursa citată scrie că Al Ahly oferea doar 3 milioane de euro pentru Louis Munteanu, mult sub ce a primit Neluțu Varga de la DC United.

Când au fost înștiințați de faptul că fotbalistul a fost vândut, deja, oficialii lui Al Ahly Cairo s-au arătat extrem de surprinși. Negocierile s-au oprit în acel moment, deși ei au mai încercat să pluseze cu un milion, ridicând oferta la 4 milioane de euro.

Louis Munteanu ar putea debuta în tricoul lui DC United pe 22 februarie, în primul meci din noul sezon, contra celor de la Philadelphia Union. Partida se va disputa pe stadionul „Audi Field”, o arenă cu o capacitate de 20.000 de locuri.

La gruparea din Washington DC, internaționalul român va avea un salariu de 1,2 milioane de euro pe an, printre cele mai mari din lot.

Cele mai noi