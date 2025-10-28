Prima pagină » Sport » CS Dinamo – Dinamo, în Cupa României. Zeljko Kopic: „Există rivalitate. Echipa noastră a doua este în Liga a treia”

CS Dinamo – Dinamo, în Cupa României. Zeljko Kopic: „Există rivalitate. Echipa noastră a doua este în Liga a treia”

28 oct. 2025, 15:14, Sport
CS Dinamo - Dinamo, în Cupa României. Zeljko Kopic: „Există rivalitate. Echipa noastră a doua este în Liga a treia”

Zeljko Kopic a spus că echipa sa e favorită în meciul din Cupa României cu CS Dinamo, că este rivalitate între cele două, formația din Superliga având ca obiectiv câștigarea competiției.

Dinamo întâlnește CS Dinamo, echipa din Liga 2, de la ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf. Meciul e în prima etapă a Grupei D a Cupei României.

Meciul nu a stârnit un interes prea mare, fiind vândute în jur de o mie de bilete.

CS Dinamo – Dinamo, în Cupa României. Zeljko Kopic: „Există rivalitate. Echipa noastră a doua este în Liga a treia”

„Începem parcursul în Cupa României, iar CS Dinamo este primul adversar. Pregătirea noastră este aceeași, vom arăta respect adversarului. Vom decide ce jucători au nevoie de puțin mai multă odihnă, dar luăm acest meci în serios. Cupa României este mereu o competiție periculoasă. Toate echipele sunt motivate, vor să demonstreze în fața cluburilor mai puternice. OK, noi suntem favoriți, dar rivalitate există întotdeauna. În ceea ce ne privește nu contează cine joacă, important este să dea totul pe teren, să fie gata să lupte. Pentru că nu va fi un meci ușor. Eu nu vreau să văd o astfel de mentalitate în echipa mea.

Sunt multe cluburi Dinamo în Europa. Sigur că eu știu legătura și toată povestea legată de cele două cluburi din România, însă este vorba despre noi și de modul cum ne vom concentra la începutul acestei competiții. Sigur că ei vor fi foarte motivați, vor încerca să dea totul pe teren. Iar pentru noi fiecare meci e important, așa că ne propunem să arătăm cel mai bun fotbal al nostru. Jucătorii nu se vor gândi la toate aceste lucruri, ei se vor concentra pe ceea ce au de făcut pe teren și atât”, a declarat Zeljko Kopic

Echipa noastră a doua este în Liga a treia, la CS Dinamo avem doar jucători împrumutați. Vom vedea câți suporteri vor veni la stadion, va fi interesant să vedem – Zeljko Kopic

Citește și

SPORT Cine e înotătorul român care a fost depășit doar de David Popovici. Ce are în comun cu MARELE campion
15:33
Cine e înotătorul român care a fost depășit doar de David Popovici. Ce are în comun cu MARELE campion
SPORT Cine preia Juventus Torino? Igor Tudor a fost DEMIS de la gruparea italiană
13:29
Cine preia Juventus Torino? Igor Tudor a fost DEMIS de la gruparea italiană
SPORT DEZVĂLUIRI din interiorul clubului Universitatea Craiova. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Mirel Rădoi
12:54
DEZVĂLUIRI din interiorul clubului Universitatea Craiova. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Mirel Rădoi
SPORT Rapid continuă parcursul excelent din acest sezon și noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la 18:00!
11:44
Rapid continuă parcursul excelent din acest sezon și noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la 18:00!
SPORT Aryna Sabalenka și Iga Swiatek au fost sancționate cu depunctarea de WTA. Primele două jucătoare de tenis ale lumii au sfidat regulile
09:36
Aryna Sabalenka și Iga Swiatek au fost sancționate cu depunctarea de WTA. Primele două jucătoare de tenis ale lumii au sfidat regulile
SPORT Cristina Neagu a plecat din România, după ce s-a retras din activitatea sportivă. Cum s-a fotografiat campioana pe meleagurile străine
08:44
Cristina Neagu a plecat din România, după ce s-a retras din activitatea sportivă. Cum s-a fotografiat campioana pe meleagurile străine
Mediafax
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit șase noi specii de lilieci. „Sunt extrem de greu de găsit”
VIDEO Lia Olguța Vasilescu exclude ieșirea PSD din COALIȚIE: „Guvernul Bolojan poate să fie un alt guvern”
15:40
Lia Olguța Vasilescu exclude ieșirea PSD din COALIȚIE: „Guvernul Bolojan poate să fie un alt guvern”
POLITICĂ La protestele de miercuri, Jandarmeria permite „doar sloganuri sindicaliste”, la adresa guvernanţilor, şi nu „opinii politice”
15:37
La protestele de miercuri, Jandarmeria permite „doar sloganuri sindicaliste”, la adresa guvernanţilor, şi nu „opinii politice”
VIDEO Lia Olguța Vasilescu dă vina pe Bolojan pentru haosul de la Guvern: „Totul este BLOCAT la ora actuală din cauza lui”
15:26
Lia Olguța Vasilescu dă vina pe Bolojan pentru haosul de la Guvern: „Totul este BLOCAT la ora actuală din cauza lui”
ULTIMA ORĂ Lia Olguța Vasilescu confirmă dezvăluirea Gândul: PSD îl demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu e adoptată în Parlament. PSD nu mai stă la guvernare în orice condiții. Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Poate nu ajungem acolo
15:24
Lia Olguța Vasilescu confirmă dezvăluirea Gândul: PSD îl demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu e adoptată în Parlament. PSD nu mai stă la guvernare în orice condiții. Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Poate nu ajungem acolo