Zeljko Kopic a spus că echipa sa e favorită în meciul din Cupa României cu CS Dinamo, că este rivalitate între cele două, formația din Superliga având ca obiectiv câștigarea competiției.

Dinamo întâlnește CS Dinamo, echipa din Liga 2, de la ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf. Meciul e în prima etapă a Grupei D a Cupei României.

Meciul nu a stârnit un interes prea mare, fiind vândute în jur de o mie de bilete.

CS Dinamo – Dinamo, în Cupa României. Zeljko Kopic: „Există rivalitate. Echipa noastră a doua este în Liga a treia”

„Începem parcursul în Cupa României, iar CS Dinamo este primul adversar. Pregătirea noastră este aceeași, vom arăta respect adversarului. Vom decide ce jucători au nevoie de puțin mai multă odihnă, dar luăm acest meci în serios. Cupa României este mereu o competiție periculoasă. Toate echipele sunt motivate, vor să demonstreze în fața cluburilor mai puternice. OK, noi suntem favoriți, dar rivalitate există întotdeauna. În ceea ce ne privește nu contează cine joacă, important este să dea totul pe teren, să fie gata să lupte. Pentru că nu va fi un meci ușor. Eu nu vreau să văd o astfel de mentalitate în echipa mea.

Sunt multe cluburi Dinamo în Europa. Sigur că eu știu legătura și toată povestea legată de cele două cluburi din România, însă este vorba despre noi și de modul cum ne vom concentra la începutul acestei competiții. Sigur că ei vor fi foarte motivați, vor încerca să dea totul pe teren. Iar pentru noi fiecare meci e important, așa că ne propunem să arătăm cel mai bun fotbal al nostru. Jucătorii nu se vor gândi la toate aceste lucruri, ei se vor concentra pe ceea ce au de făcut pe teren și atât”, a declarat Zeljko Kopic