Duel inedit în Cupa României: Dinamo vs Dinamo! Când e programat meciul

27 oct. 2025, 12:51, Sport
De la înființarea echipei CS Dinamo, club departamental, susținut financiar de MAI, este primul duel între cele două formații.

Prima grupare este în eșalonul secund, locul 14 din 22 de echipe cu 11 puncte în 11 runde, Dinamo este locul 3 în Superligă, 24 de puncte în 14 etape.

Din cele 12 partide programate, 9 vor fi transmise în direct la Digi Sport și Prima Sport, iar alte trei vor putea fi urmărite live pe YouTube FRF TV.

Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală urmând a disputa următoarele meciuri conform schemei de mai jos, cu mențiunea că echipele câștigătoare ale grupelor vor disputa meciurile pe teren propriu. De asemenea, În semifinale, câștigătoarele sferturilor de finală 1 și 3 vor fi gazde.

Programul complet al primei etape din grupele Cupei României

Grupa A

  • Marți, 28 octombrie, ora 18:30: CSM Slatina – CFR Cluj (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metaloglobus – Campionii FC Argeș (FRF TV)
  • Joi, 30 octombrie, ora 21:00: CSC Dumbrăvița – FC Rapid 1923 (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Grupa B

  • Miercuri, 29 octombrie, ora 18:30: CS Sănătatea – Universitatea Craiova (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • Miercuri, 29 octombrie, ora 21:00: CS Gloria Bistrița – FCSB (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • Joi, 30 octombrie, ora 17:00: UTA Arad – ACS Petrolul 52 (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Grupa C

  • Marți, 28 octombrie, ora 15:00: Sporting Liești – Oțelul Galați (FRF TV)
  • Marți, 28 octombrie, ora 16:00: AFK Csikszereda – Sepsi OSK (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metalul Buzău – Universitatea Cluj (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Grupa D

  • Marți, 28 octombrie, ora 21:00: CS Dinamo București – Dinamo 1948 (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • Joi, 30 octombrie, ora 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt (FRF TV)
  • Joi, 30 octombrie, ora 19:00: FC Botoșani – Farul Constanța (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Care e programul fazelor?

  • Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

