Ianis Hagi a vorbit despre transfer, în ultima perioadă fiind activă varianta de a semna cu Legia Varșovia. Fiul „Regelui” a încheiat contractul cu Rangers, și-a revenit după problemele medicale și acum impresarii săi lucrează pentru a-i oferi cea mai bună variantă.

Mijlocașul de 26 de ani e cotat la 1.5 milioane de euro. E dorit și de o echipă din Turcia, care îi oferea două milioane de euro salariu, iar Gigi Becali îl dorea la FCSB, dar jucătorul a refuzat.

El a mai jucat la Academia Hagi, Viitorul Constanța, Fiorentina, Genk, Glasgow Rangers și Deportivo Alaves.

Cu cine semnează Ianis Hagi. „Se poartă negocieri. Sper să încep cu dreptul următorul sezon”

„Nu am luat, deocamdată, nicio decizie. Sunt discuții în derulare. Nu vreau să mă grăbesc, fiindcă-mi doresc să fiu inspirat și atent la momentul hotărârii. Sper să încep cu dreptul următorul sezon. Să găsesc clubul și antrenorul alături de care să mă pot dezvolta în continuare. Să joc la capacitatea mea maximă. Sunt conștient de ceea ce pot face pe teren și de potențialul meu de creștere. Mai am multe de învățat, nu mi-am atins încă nivelul maxim. Mi-ar plăcea să stăm de vorbă peste un timp, să vă spun că am reușit ce mi-am propus, iar munca mea de 20-25 de ani a dat roade. Mă simt foarte bine din punct de vedere medical. M-am recuperat după mica accidentare pe care am avut-o. Mă antrenez deja complet. Sunt sănătos și abia aștept să încep următorul sezon, a declarat Ianis Hagi, potrivit gsp.ro.

„Îmi doresc, într-adevăr, să încep cantonamentul din prima zi la noua echipă. Așa ar fi ideal. Dar nu voi forța nimic, atâta vreme cât voi simți că nu e încă decizia corectă. Totul va veni la timpul potrivit. Cum am spus, se poartă diverse negocieri. Sunt liber de contract, impresarii mei sunt foarte activi în perioada asta. Pe ei ar trebui să-i întrebați în primul rând. Momentan, prefer să profit de acest timp mai liber, să stau cu familia. Și, la momentul oportun, să iau decizia cea mai bună. Sunt relaxat fiindcă știu ce vreau de la viață. Când totul are sens, poți să te relaxezi. Am învățat foarte multe de când m-am accidentat. Am găsit răspunsuri la destule teme. Încerc să mă descopăr cât mai mult. O întrebare importantă din această perioadă? Cine sunt și în ce mediu trebuie să mă aflu ca să fiu fericit și să pot juca la capacitatea mea maximă. Având răspunsul, sunt liniștit cu privire la viitorul meu”, a mai afirmat mijlocașul.