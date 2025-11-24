Prima pagină » Sport » A antrenat ambele echipe și explică modul în care CFR Cluj, echipa lui Daniel Pancu, a învins Rapid, liderul din Superliga

24 nov. 2025, 12:40, Sport
CFR Cluj a învins cu 3-0 pe Rapid, liderul Superligii. A fost primul meci de acasă pentru Daniel Pancu, un simbol al echipei giuleștene, ca antrenor al formației din Gruia.

Echipa lui Daniel Pancu are 19 puncte, la șapte distanță de Farul, care ocupă locul șase, ultimul de play-off.

Rapid rămâne pe primul loc, 35 de puncte, dar pot fi depășiți de FC Botoșani, dacă moldovenii se impun în meciul de diseară cu Dinamo.

Cum a reușit CFR Cluj, echipa lui Daniel Pancu, să bată liderul din Superliga

„Este o surpriză mare. 3-0 cu liderul e o surpriză mare în acest moment în halul ăsta. Dar nu s-a întâmplat nimic deosebit. CFR a fost mai bună. A început meciul mai bine. A avut 4 ocazii în primele minute de primă repriză. După aceea, Rapid a echilibrat meciul și a fost o primă repriză echilibrată. CFR a început mult mai bine repriza a 2-a, a și marcat în primele minute și a meritat clar victoria. A fost o seară nefastă pentru Rapid. Nu s-a ridicat la nivelul jocului. N-a avut agresivitate. O echipă moale. Nu a arătat ca o echipă de locul 1.

(n.r. – S-a terminat bulanul Rapidului?) Nu știu. Hai să mai vedem un meci să vedem ce se întâmplă. Rapid a avut noroc în anumite meciuri, dar nu înseamnă că nu merită locul 1 în SuperLiga. Nu pierduse de 13 meciurui în deplasare. La cum începuse meciul aseară părea că norocul continuă pentru că a avut Aioani câteva parade, inclusiv când putea fi acel autogol (n.r. – al lui Kramer).

Rapid a pierdut nu a pierdut din cauza bulanului, ci pentru că a fost o atitudine diferită între cele două echipe. CFR mi-a plăcut cum a jucat. Chiar dacă s-a concentrat mult pe contraatacuri, s-a închis bine, a riscat puțin. A riscat în prima repriză la Petrila, dar în general s-a apărat bine și s-a bazat pe contraatac”, a declarat Adrian Mutu, la Fanatik.

„De obicei lucrul ăsta se întâmpla la Rapid”

Fostul antrenor al Rapidului a continuat: „Victoria lui Pancu pentru că a gândit strategic foarte bine meciul. A lăsat frâiele Rapidului să conducă. De obicei lucrul ăsta se întâmpla la Rapid. Nu avea posesia, ceda posesia și lovea pe contraatac. De data asta, CFR i-a bătut exact pe armele lui Gâlcă.

Rapid avea 61% posesie în prima repriză. Neobișnuit în acest campionat. Același scenariu și în a doua repriză. Cum spuneam, CFR a câștigat cu armele Rapidului. Rapid era o echipă puternică. Ar trebui să fie o întrebare pentru Costel Gâlcă. Dar se întâmplă când ești echipa de pe primul loc să joace adversarul pe contraatac cu tine. Asta cred că ar trebui îmbunătățit în jocul Rapidului. În faza de posesie, în jocul pozițional să fie mult mai bună. Nu l-am văzut deloc pe Dobre.  Atât el cât și Petrila trebuiau să vină în 1 la 1 pe benzi”, a mai spus acesta.

Mediafax
