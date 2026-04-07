Cum evoluează starea lui Mircea Lucescu. „Se află în stare foarte gravă, dar echipa face toate eforturile pentru a-l salva”

Adina Anghelescu
Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, se află în continuare în stare foarte gravă la spital. Sursele Gândul transmit că „echipa face toate eforturile pentru a-l salva”. Luni, 6 aprilie 2026, cadrele medicale au dezbătut tratamentul care poate fi urmat de tehnician. În cursul acestei zile, medicii vor lua o decizie. Este luată în considerare procedura ECMO.

Mircea Lucescu se află în stare foarte gravă la Spitalul Municipal, relevă sursele Gândul. În cursul zilei de marți, 7 aprilie 2026, medicii au dezbătut, în urmă cu o zi, tratamentul care poate fi urmat de pacient. În cursul zilei curente, va fi luată o decizie. Sursele transmit că se va decide dacă medicii îl vor trece pe oxigenare extracorporală, când inima și plămânii nu funcționează corect.

„Medicii de la Spitalul Municipal și un medic român din Franța, care a venit în țară la solicitarea familiei lui Mircea Lucescu, au dezbătut ieri tratamentul care poate fi urmat după reevaluarea de azi a pacientului și dacă se va trece pe oxigenare extracorporală, când inima și plămânii nu funcționează corect, prin ECMO, o procedură care preia funcțiile celor două organe. Decizia va fi luată azi. Vor stabili azi. Mircea Lucescu se află pe Secția Terapie Intensivă Coronariană în stare foarte gravă, dar echipa face toate eforturile pentru a-l salva”, transmit sursele Gândul.

În cursul zilei de luni, 6 aprilie 2026, medicii au efectuat o ședință pentru a decide ce este de făcut în cazul lui Mircea Lucescu. A fost luată în considerare și o posibilă mutare a pacientului la o clinică din Viena. Inițial, cadrele medicale s-au opus acestui aspect, deoarece transportul ar putea fi riscant pentru pacientul de 80 de ani. Tot în cursul zilei de ieri, la spital a sosit și medicul român din Franța, Marius Andronache, care a fost solicitat de familie. Vezi AICI mai multe informații.

