Catolicii au celebrat Paștele. Un moment considerat, alături de Crăciun, ca fiind reperul creștinismului.

Și sportivii români de rit catolic au întâmpinat cu bucurie Învierea Domnului și Sfânta Sărbătoare Pascală. Printre aceștia se numără și Eduard Novak, medaliat cu aur și argint la Jocurile Paralimpice.

În copilărie, de Paște, fostul ministru Eduard Novak a trăit un moment memorabil: „El a fost cel care mi-a dat cadou”

Dar despre momentul întâmpinării Paștelui și a tradițiilor existente la catolici, Novak ne-a vorbit în exclusivitate:

„În Sfânta Duminică a Paștelui obișnuim să mergem dimineața cu preparatele culinare la biserică pentru ca acestea să fie sfințite. Apoi venim acasă pentru a ciocni un ou roșu și a servi micul dejun.

Paștele e o sărbătoare pe care o petrecem în familie, în liniște, pace și cu bucuria Învierii Domnului Nostru Isus Hristos”, a povestit Novak.

Tradiția spune ca a doua zi de Paște bărbații să meargă pe la casele fetelor pentru a le uda cu parfum. „Sigur că este o tradiție pe care toată lumea o respectă. Nu contează aici tipul de parfum pe care-l folosești”, a mai punctat el.

Un gest al bunicului pe care nu-l va putea uita vreodată!

A existat însă o sărbătoare a Paștelui pe care Eduard Novak n-o va putea uita vreodată. Care i-a rămas în minte.

„Țin minte că eram copil și chiar de Paște bunicul mi-a făcut cadou o bicicletă.

Era o bicicletă de culoare albă. A fost prima mea bicicletă. Se spune că în viață nimic nu este întâmplător și chiar așa este”, a mai spus Novak care a făcut referire la faptul că peste ani avea să cucerească două medalii la ciclism, la Jocurile Paralimpice.