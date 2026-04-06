Un patron din Superliga e ULUIT de gestul lui Florin Tănase: „Rar mai găsești fotbaliști ca acest băiat"

Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, îl apreciază pe Florin Tănase, jucătorul de la FCSB, pentru gestul făcut în meciul direct cu echipa sa.

FC Botoșani a învins FCSB, 3-2, în etapa trei a play-out-ului, iar Florin Tănase a făcut un gest de fair-play. În minutul 60, Enriko Papa a avut o intrare dură asupra adversarului de la FCSB, iar fotbalistul formației roș-albastre i-a spus arbitrului că nu a fost fault și l-a scăpat de al doilea cartonaș galben și implicit de eliminare pe jucătorului gazdelor.

„Da, aveți informația corectă. Florin Tănase de la FCSB l-a scapat de eliminare pe Enriko Papa de la mine din echipă. Eu am aflat de acest lucru după meci de la jucătorul meu. Pe această cale vreau să îi mulțumesc public lui Florin Tănase că a fost un jucător, dar în primul rând a fost un om de mare, mare caracter. Rar mai întâlnești un asemenea adversar. A pus fair-play-ul înainte de interesul echipei sale. Papa de la mine a făcut o alunecare, care în prima fază a părut un atac foarte grosolan. Însă, Florin Tănase s-a ridicat de pe gazon și i-a spus imediat arbitrului că Papa nu l-a atins.

Din tribune mie mi-a fost foarte teamă că arbitrul o să îi dea și pe cel de-al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu, dar uitați ce caracter a putut să aibă Florin Tănase. Îl asigur de tot respectul meu, iar el va rămâne pentru totdeauna fotbalistul de la FCSB pe care eu îl voi avea toată viața la inimă. Putea să se văicărească și să se facă un adevărat circ pe gazon, că Papa l-a rupt, dar nu a fost așa. Dacă aș putea, pe loc i-aș da un premiu de fair-play. Rar mai găsești fotbaliști pe teren ca acest băiat”, a spus Valeriu Iftime, pentru ProSport.

