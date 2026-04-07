Etapă perfectă în Italia pentru Cristi Chivu. Clasamentul în Serie A cu 7 runde rămase până la final

Cristi Chivu a avut parte de o etapă perfectă în Italia, scrie PROSPORT. Echipa sa, Inter, s-a impus în meciul cu AS Roma, iar AC Milan, principala urmăritoare în clasament, a pierdut cu Napoli, campioana la zi.

Cu 7 etape rămase de disputat în Serie A, Chivu privește clasamentul și nu poate decât să fie fericit la ce vede.

„Trebuie să ținem piciorul pe accelerație”

La Napoli, pe stadionul care poartă numele legendarului Diego Armando Maradona, gazdele au trecut de AC Milan cu 1-0 și sunt, acum, pe locul 2 în clasament, în spatele Interului. Diferența dintre cele două este de 7 puncte. În plus, trupa antrenată de Chivu are un program mai ușor până la finele campionatului.

În Napoli – Milan, diferența a făcut-o inspirația antrenorului gazdelor, după cum remarcă ProSport. Antonio Conte l-a trimis în teren, cu un sfert de oră înainte de final, pe Matteo Politano, o mutare decisivă. 5 minute mai târziu, Politano a înscris unicul gol al meciului.

„Trebuie să ținem piciorul pe accelerație. Dacă suntem pe locul 2, datorăm asta celor care i-au înlocuit pe jucătorii accidentați și au făcut-o bine. A lipsit Hojlund, dar și Di Lorenzo, Rrahmani, Neres, care sunt toți titulari. Continuăm pe acest drum, recuperăm jucători și avem posibilitatea de a avea mai multe alegeri și de a face rotații”, a spus Conte la final.

Despre șansele la titlu, tehnicianul lui Napoli spune că încă nu e momentul să vorbească. Echipa sa e pe 2, dar diferența față de Inter este încă una dificil de surmontat.

„Nu este vorba să credem în titlu sau nu, ci să fim realiști. Nu ar trebui să greșim niciodată și Inter să o facă de mai multe ori. Din câte văd, mi se pare foarte greu, pentru că «nerazzurri» sunt puternici. Trebuie să avem acea dorință de a ține piciorul pe accelerație și să încercăm să ne apărăm titlul până la capăt. Suntem pe locul 2 și nu ar trebui să ne pierdem în laude, deoarece mai avem de luptat pentru a avea asigurată poziția de Liga Campionilor”, a precizat Conte.

Milan s-a resemnat: adio, titlu!

Dincolo, la AC Milan, antrenorul Massimiliano Allegri și-a luat gândul de la campionat.

„Lupta la titlu? Cred că am pierdut-o. Inter este la +9, iar Napoli este, de asemenea, înainte. Problema locului de Liga Campionilor nu se va rezolva sâmbătă, trebuie să menținem avansul de puncte”, a transmis Allegri.

„A fost o confruntare cu puține ocazii, unul din acele meciuri în care înțelegi că este decis de o fază. În repriza secundă a trebuit să tragem mai repede la poartă. Nkunku a avut două ocazii favorabile, cineva ca el trebuie să marcheze. Trebuie să se îmbunătățească și să rămână calm”, a mai spus antrenorul „diavolului milanez”.

