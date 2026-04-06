Cine este renumitul medic, venit din Franța, pentru a-l trata pe Mircea Lucescu. Fostul selecționer ar putea suferi o nouă intervenție

La solicitarea familiei lui Mircea Lucescu, un renumit cardiolog a venit din Franța pentru a avea grijă de fostul selecționer, aflat în stare critică la spitalul Universitar. Este vorba de medicul Marius Andronache, care stabilește alături de echipa de la Universitar, pașii următori, în ceea ce-l privește pe Lucescu. Este posibil ca acesta să sufere o nouă intervenție la inimă, transmite ProSport.

Mircea Lucescu beneficiază de îngrijirea medicului cardiolog Marius Andronache, care activează în Franța. Acesta s-a deplasat în România, la solicitarea familiei fostului selecționer și a luat parte la întâlnirea de luni cu echipa de medici.

În țară, Marius Andronache lucrează pentru cel mai mare spital privat de cardiologie, la București și la Cluj.

Acesta este medic și la o instituție medicală specializată în cardiologie, în Argenteuil, Franța.

Răzvan și Neli Lucescu ar fi dorit să-l transfere pe „Il Luce” la clinica „Alleray-Labrouste” din Paris, dar condiția stării sale de sănătate nu a permis acest lucru, transmite sursa citată.

„Dr. Marius Andronache este medic primar cardiolog având competență în Aritmologie/Electrofiziologie la Spitalul MONZA ARES din Cluj Napoca. În cadrul activității sale ca medic primar în Franța, dr. Marius Andronache a efectuat: Peste 600 de studii electrofiziologice de diagnostic Peste 3.500 de ablații prin radiofrecvență (Ablații ale Fibrilației atriale cu sistem 3D, ablații prin crioenergie, Ablații ale tahicardiilor ventriculare cu sistem 3D, ablații ale tahicardiilor supraventriculare) 20 de ocluzii percutane cu sistem Amplatzer ale auriculei G Peste 25 de implantări de pace-makere 5 implantări de defibrilatoare cardiace Dr. Marius Andronache este membru al Societății Române de Cardiologie, Societății Române de Stimulare Cardiacă și Electrofiziologie, Societății Române de Reanimare. A publicat zeci de lucrări și articole științifice în reviste de specialitate din țară și străinătate”, se arată pe site-ul spitalului privat.

Mircea Lucescu ar urma să fie supus unei noi intervenții medicale

Spitalul Universitar a transmis că starea lui Mircea Lucescu urmează a fi reevaluată, în vederea unei noi intervenții:

„În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, au transmis luni cei de la Spitalul Universitar.

Mircea Lucescu a făcut infarct de două ori, vineri

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, se află în continuare în stare critică după ce, vineri, a intrat în stop cardio-respirator, de două ori, chiar înainte de a fi externat. În prezent, fostul antrenor este la secția ATI a Spitalului Universitar de Urgență București, iar medicii îl monitorizează atent.