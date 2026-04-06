Medicii de la spitalul Universitar, în ședință pentru a decide ce e de făcut în cazul lui Mircea Lucescu

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu e la fel ca duminică, fiind internat la ATI, în comă indusă. Medicii au anunțat că într-o ședință complexă se va decide ce procedură va fi efectuată în cazul fostului selecționer.

„Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evoluţia stării de sănătate a dlui Mircea Lucescu şi că vom reveni cu informaţii în curând, sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfăşoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduită terapeutică imediată a acestui caz” arată SUUB luni într-un comunicat.

Cei de la Universitar au făcut și un apel: „În Spitalul Universitar de Urgență București sunt internați în acest moment aproape 800 de pacienți. Fiecare cu viața lui, problemele lui de sănătate, povestea lui, familia lui. Interesul public manifestat față de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidențialitate, demnitate, liniște. Facem un apel la presă să respecte aceste principii și să nu mai preia informații incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB conțin datele corecte și exacte. SUUB a comunicat pas cu pas asupra acestui subiect de interes public”.

Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar București, a declarat, potrivit Golazo, că Mircea Lucescu ar putea fi mutat la o clinică din Viena: „Nu ne opunem la nimic ce poate fi în folosul sănătății vreunui pacient. Nimeni nu se poate opune la nimic care poate face bine într-un fel sau altul”. Familia a vrut să-l mute pe Mircea Lucescu la Viena, dar inițial medicii s-au opus, transportul fiind riscant în situația tehnicianului de 80 de ani.