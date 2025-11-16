Prima pagină » Sport » Damian Drăghici va concerta la Montreal! Până atunci l-a vizitat pe fostul pugilist Lucian Bute

Damian Drăghici va concerta la Montreal! Până atunci l-a vizitat pe fostul pugilist Lucian Bute

Artistul Damian Drăghici și Lucian Bute se cunosc de-o viață. Îi leagă o prietenie puternică, garnisită cu multe, foarte multe amintiri plăcute.

De două zile Damian Drăghici, împreună cu band-ul lui, se află la Montreal unde va susține un concert extraordinar în fața comunității românilor din Canada.

„A fost o reală plăcere să mă reîntâlnesc cu Damian. Am cinat împreună, ne-am adus aminte de atâtea lucruri frumoase. Ne leagă o prietenie foarte frumoasă.

Cred că dacă am sta împreună o săptămână nu am avea timp să depănăm toate amintirile pe care le avem împreună.

Ca artist, îl apreciez enorm. Este un profesionist desăvârșit. Un campion în domeniul lui de activitate, așa cum mie mi-a plăcut să fiu în box. Din păcate însă nu voi putea ajunge la spectacol, pentru că aveam dinainte un program stabilit”, a precizat Lucian Bute pentru Gândul.

Considerat un etalon pentru comunitatea românilor din Montreal, Lucian Bute, participă la mai toate acțiunile culturale care sunt organizate pentru români, unde sunt invitați artiști din țară.

„Vă dați seama că și pentru mine, dar și pentru soția mea, este o mare bucurie să-i revedem aici, la Montreal, pe artiștii care vin din țară. Dacă programul ne permite participăm cu mult drag la mai toate spectacolele”, a adăugat Bute.

O sală de sport apropiată de sufletul lui

Restaurantul unde Lucian s-a întâlnit cu Damian Drăghici cât și cu ceilalți români din band-ul lui, este în clădirea unde se află și sala de antrenament „Carffour Multisports”.

„Este sala unde eu obișnuiesc să merg pentru a face mișcare. O sală care aparține unor români, unde eu mă simt minunat”, a mai punctat Bute.

Iubit și de lumea fotbalului

Damian Drăghici este un artist îndrăgit și de jucătorii de fotbal cu care are o relație foarte bună.

Într-un podcast moderat chiar de el, la un moment dat, valorosul artist l-a avut invitat pe cunoscutul impresar Ioan Becali, iar poveștile despre fotbal și fotbaliști de acum câteva decenii s-au dovedit a fi fabuloase.

