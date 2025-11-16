Presa din Ungaria a „adjudecat” vinovatul pentru eșecul României în partida cu Bosnia, scor 1-3. „Figură negativă”

Sâmbătă seara, 15 noiembrie 2025, România a fost învinsă în deplasare de Bosnia (scor final 1-3), în penultimul meci al preliminariilor CM 2026. Presa din Ungaria a „adjudecat” vinovatul, după eșecul echipei Naționale a României: Denis Drăguș, care fost eliminat din partidă la 2 minute de când intrase pe teren, în a doua repriză.

După eliminarea lui Denis Drăguș, locul lui a fost ocupat de Daniel Bîrligea. Atacantul a fost și cel care a marcat singurul gol al României în partida cu Bosnia care a avut loc la Zenica. Golul a fost decisiv pentru „tricolorii” pregătiți de Mircea Lucescu. Marți, 18 noiembrie 2025, are loc partida cu San Marino pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

România a fost învinsă de Bosnia, 1-3, seara trecută

După o primă repriză deschisă de „tricolori”, cu un gol marcat în minutul 16, dar un scor final de 1-3 pentru Bosnia, presa din Ungaria a găsit vinovatul pentru eșecul României în penultimul meci al preliminariilor CM 2026: Daniel Bîrligea. Atacantul a marcat avantajul pe tabelă prin pasa decisivă a lui Mihăilă, arată ProSport.

Bosnia a egalat pe tabela de marcaj în a doua repriză, după revenirea de la vestiare, în minutul 49. Tot atunci, Mircea Lucescu a decis schimbarea lui Bîrligea cu Denis Drăguș, dar un gest i-a adus cartonașul roșu, așa că a fost eliminat. În minutele 80 și 90+3, Bosnia a mai înscris alte 2 goluri.

„Lucescu l-a introdus pe Denis Drăguș, însă atacantul legitimat la Trabzonspor a devenit o figură negativă a meciului: două minute mai târziu l-a lovit cu piciorul în cap pe Nikola Katic la centrul terenului, iar Michael Oliver a arătat imediat cartonașul roșu”, au scris cei de la NemzetiSport.

Echipele de start din partida România-Bosnia au fost:

Bosnia: Vasilj – Malic, Katic, Burnic, Muharemovic – Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic – Dedic, Dzeko, Memic

Rezerve: Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic

Selecționer Sergej Barbarez

România: I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

Rezerve: Târnovanu, Aioani, Rus, Drăguș, Bancu, Screciu, Eissat, Miculescu, R. Marin, Tănase, Petrila, Sorescu

Selecționer: Mircea Lucescu

