Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a decis în ședința de miercuri sancționarea antrenorului echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, cu suspendarea pentru trei partide.

De asemenea, s-a dispus și o penalitate sportivă de 5.000 de lei, pentru eliminarea de la partida cu Universitatea Craiova, pierdută cu 2-3, în etapa a 4-a a Superligii.

Dan Petrescu, 3 etape de suspendare în Superliga! Ce erori a comis tehnicianul de la CFR Cluj

Tehnicianul lui CFR Cluj a protestat vehement la adresa arbitrului Rareș Vidican la meciul cu oltenii antrenați de Mirel Rădoi, a pătruns în teren și a văzut direct cartonașul roșu.

Nemulțumit de faptul că „centralul” a lăsat jocul să continue la un penalty neacordat și nu a consultat sistemul VAR, Dan Petrescu a părăsit spațiul tehnic și s-a „rățoit” la arbitru chiar pe gazon.

Imediat după meci a continuat să critice de o manieră dură arbitrajul lui Rareș Vidican.

„O înfrângere dureroasă. Din păcate, norocul pe care l-am avut cu Lugano s-a transformat în ghinion maxim azi. Rezultatul e total, total injust, la ce a fost pe teren! Craiova a avut trei șuturi, trei goluri.

Noi am avut două faze suspecte de penalty. Eu nu mai înțeleg când e henț și când nu e. Pentru mine, dacă îl lovește în mână, trebuie să fie henț. Dacă era la Craiova meciul, era penalty 100%. Hai să fim serioși!

Rezultatul e nedrept. Poate și noi cu Lugano am avut noroc, dar azi am avut ghinion mare. Nu contează că voi fi suspendat, jucătorii să fie bine”, a declarat Dan Petrescu la Digi Sport.

Ce meciuri va rata Dan Petrescu?

17 august: CFR – Botoșani

24 august: Oțelul – CFR

30 august: CFR – FCSB

Louis Munteanu (23 de ani), cel mai bun jucător și golgheterul celor de la CFR Cluj sezonul trecut, nu va juca în meciul din turul trei preliminar al Europa League.

Partida Braga – CFR Cluj se va disputa pe Estadio Municipal de Braga, joi, de la ora 21:30. În tur a fost 2-1 pentru lusitani.