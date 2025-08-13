Prima pagină » Sport » Dan Petrescu, 3 etape de suspendare în Superliga! Ce erori a comis tehnicianul de la CFR Cluj

Dan Petrescu, 3 etape de suspendare în Superliga! Ce erori a comis tehnicianul de la CFR Cluj

13 aug. 2025, 16:44, Sport
Dan Petrescu, 3 etape de suspendare în Superliga! Ce erori a comis tehnicianul de la CFR Cluj

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a decis în ședința de miercuri sancționarea antrenorului echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, cu suspendarea pentru trei partide.

De asemenea, s-a dispus și o penalitate sportivă de 5.000 de lei, pentru eliminarea de la partida cu Universitatea Craiova, pierdută cu 2-3, în etapa a 4-a a Superligii.

Dan Petrescu, 3 etape de suspendare în Superliga! Ce erori a comis tehnicianul de la CFR Cluj

Tehnicianul lui CFR Cluj a protestat vehement la adresa arbitrului Rareș Vidican la meciul cu oltenii antrenați de Mirel Rădoi, a pătruns în teren și a văzut direct cartonașul roșu.

Nemulțumit de faptul că „centralul” a lăsat jocul să continue la un penalty neacordat și nu a consultat sistemul VAR, Dan Petrescu a părăsit spațiul tehnic și s-a rățoit” la arbitru chiar pe gazon.

Imediat după meci a continuat să critice de o manieră dură arbitrajul lui Rareș Vidican.

„O înfrângere dureroasă. Din păcate, norocul pe care l-am avut cu Lugano s-a transformat în ghinion maxim azi. Rezultatul e total, total injust, la ce a fost pe teren! Craiova a avut trei șuturi, trei goluri.

Noi am avut două faze suspecte de penalty. Eu nu mai înțeleg când e henț și când nu e. Pentru mine, dacă îl lovește în mână, trebuie să fie henț. Dacă era la Craiova meciul, era penalty 100%. Hai să fim serioși!

Rezultatul e nedrept. Poate și noi cu Lugano am avut noroc, dar azi am avut ghinion mare. Nu contează că voi fi suspendat, jucătorii să fie bine”, a declarat Dan Petrescu la Digi Sport.

Ce meciuri va rata Dan Petrescu?

  • 17 august: CFR – Botoșani
  • 24 august: Oțelul – CFR
  • 30 august: CFR – FCSB

Louis Munteanu (23 de ani), cel mai bun jucător și golgheterul celor de la CFR Cluj sezonul trecut, nu va juca în meciul din turul trei preliminar al Europa League.

Partida Braga – CFR Cluj se va disputa pe Estadio Municipal de Braga, joi, de la ora 21:30. În tur a fost 2-1 pentru lusitani.

Citește și

ACTUALITATE Vedeta tenisului din anii ’90, Monica Seles, dezvăluie că suferă de o BOALĂ autoimună foarte rară: „Mă afectează în fiecare zi”
16:24
Vedeta tenisului din anii ’90, Monica Seles, dezvăluie că suferă de o BOALĂ autoimună foarte rară: „Mă afectează în fiecare zi”
SPORT LPF face pasul în spate! Gino Iorgulescu anunță că va lupta pentru „transparență și consultare obligatorie”
16:20
LPF face pasul în spate! Gino Iorgulescu anunță că va lupta pentru „transparență și consultare obligatorie”
SPORT Cine este arbitrul din Liga 1 care a stârnit furia lui Mihai Stoica. Președintele FCSB, de neoprit: „M-a minţit cu neruşinare”
12:08
Cine este arbitrul din Liga 1 care a stârnit furia lui Mihai Stoica. Președintele FCSB, de neoprit: „M-a minţit cu neruşinare”
SPORT Louis Munteanu, lăsat acasă! Vedeta CFR-ului nu va fi pe teren în returul cu Braga, din Europa League!
09:44
Louis Munteanu, lăsat acasă! Vedeta CFR-ului nu va fi pe teren în returul cu Braga, din Europa League!
SPORT Gigi Becali continuă SCANDALUL cu ceilalți patroni din fotbalul românesc: „Mi se înclină mie, e o mândrie să asculți de Becali!”
09:13
Gigi Becali continuă SCANDALUL cu ceilalți patroni din fotbalul românesc: „Mi se înclină mie, e o mândrie să asculți de Becali!”
SPORT Drepturile TV pentru Superliga ajung la 400 de milioane de euro. Gigi Becali nu e mulțumit: „La mine nu sunt mulți bani”
08:46
Drepturile TV pentru Superliga ajung la 400 de milioane de euro. Gigi Becali nu e mulțumit: „La mine nu sunt mulți bani”
Mediafax
Rusia își menține poziția! Condițiile lui Putin pentru a pune capăt războiului
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Vești importante pentru români! Nazare anunţă o taxă nouă pentru coletele de la Shein sau Temu
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
În Portugalia, o femeie s-a dezechilibrat și a căzut peste soțul ei. Bărbatul a murit asfixiat
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că iubita lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
El este românul care a murit în incendiul devastator din Spania. Mircea era căsătorit și avea doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Evz.ro
Raportul Departamentului de Stat al SUA nu critică CCR. Cum s-a declanșat o nouă campanie de dezinformare
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:"Nu vreau să-mi fac nici mie probleme și nici oamenilor care au greșit"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Ce este Discul lui Sabu, misterioasa sculptură egipteană circulară