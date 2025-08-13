LPF face pasul în spate! Gino Iorgulescu anunță că va lupta pentru „transparență și consultare obligatorie”

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat introducerea unei „noi proceduri de lucru” în urma scandalului din ultimele zile.

Un paragraf din ROAF a fost schimbat pentru ca echipele să poată reintroduce pe lista de la LPF jucători excluși anterior din lot, cum a fost cazul la FCSB cu Malcom Edjouma.

LPF face pasul î n spate! Gino Iorgulescu anun ță că va lupta pentru „ t ransparență și consultare obligatorie ”

Conflictul vine pe fondul tensiunilor cronice dintre cluburile din Superligă, alimentate de percepţia că deciziile LPF şi FRF favorizează anumite echipe.

Cazul Edjouma ar putea deschide un nou front de dispute privind transparenţa şi echitatea în fotbalul românesc.

LPF ar vrea să creeze noi reguli pentru ca situația să se detensioneze.

Comunicatul transmis de LPF

„În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a LPF din 12 august 2025, cu obiectivul de a evita orice neînțelegeri privind comunicarea instituțională, de a preveni escaladarea unor conflicte ce pot afecta imaginea fotbalului profesionist din România și de a consolida încrederea între membrii afiliați, reprezentanții tuturor cluburilor din SuperLiga României au adoptat, la propunerea Secretarului General al LPF, Justin Ștefan, următoarea procedură de lucru:

Transparență și consultare obligatorie înaintea votului în organisme colective de decizie – În cazul deciziilor cu impact global asupra tuturor cluburilor afiliate la LPF, inclusiv în cadrul voturilor din organismele colective de decizie (Adunări Generale, Comitete Executive, Comitete de Urgență), orice propunere va fi transmisă spre analiză și dezbatere tuturor cluburilor membre, înainte de a fi exprimat votul.

Mandatarea reprezentanților în Comitetul Executiv/Comitetul de Urgență al FRF – În privința deciziilor cu impact direct asupra cluburilor din SuperLiga României, membrii Comitetului Executiv / Comitetului de Urgență al FRF, care reprezintă aceste cluburi, își vor exprima votul doar după consultarea prealabilă a tuturor cluburilor și vor respecta voința majorității.

Justin Ștefan se ocupă de credibilizarea deciziilor la LPF

Coordonare centralizată și garantarea transparenței – Întregul proces de consultare și comunicare dintre cluburile afiliate la LPF și reprezentanții acestora în Comitetul Executiv/Comitetul de Urgență al FRF va fi organizat și supervizat direct de Secretarul General al LPF, Justin Ștefan.

Acesta va asigura transmiterea corectă și completă a tuturor propunerilor, colectarea pozițiilor oficiale ale cluburilor și informarea permanentă a membrilor, garantând transparența integrală a procesului și aplicarea corectă a mandatului dat de cluburi.

Prin această decizie, LPF reconfirmă angajamentul pentru un proces decizional deschis, democratic și predictibil, consolidând unitatea competiției și eliminând percepția unor hotărâri discreționare”, se arată în comunicatul LPF.