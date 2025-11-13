Daniel Bîrligea a aflat sancțiunea pentru eliminarea din meciul cu Hermannstadt. Ce decizii a luat Comisia de Disciplină a FRF

Comisia de Disciplină a FRF a decis sancțiunile în mai multe cazuri, printre care și cel al lui Daniel Bîrligea.

Atacantul e amendat de către FCSB, după cum a anunțat Gigi Becali, dar a aflat și suspendarea din partea comisiei federale. „AFC Hermannstadt vs. FC FCSB – Eliminare Bîrligea George Daniel (FCSB) – În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Bîrligea George Daniel cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei” se scrie pe siteul lpf.ro.

Iată și celelalte decizii luate de Comisia de Disciplină:

Eșanu Mihai Alexandru vs. ACS Petrolul 52 – Neexecutare Hotărâre CNSL – Termen 26.11.2025.

FK Csikszereda vs. ACS Petrolul 52 – Incidente – În temeiul art. 54.6 din RD, se sancționează clubul FK Csikszereda M.Ciuc cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

În temeiul art. 54.6 din RD, se sancționează clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

Tescan Dragoș vs. AS FC Buzău – Neexecutare Hotărâre CNSL – În temeiul art.85.2 din RD, clubul FC Buzău este exclus din toate competițiile FRF / LPF / AJF. Sub sancțiunea decăderii, persoana sancționată poate solicita motivarea deciziei în termen de trei zile de la comunicare. Hotărârea este irevocabilă.

AS FC Universitatea Cluj vs. FC FCSB – Incidente – Termen 19.11.2025.

Universitatea Craiova vs. FC Rapid – Incidente – În temeiul art. 82.2 și 3.a și c din RD, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 SA cu penalitate sportivă de 16.875 lei.

SC Dinamo 1948 SA vs. FC CFR 1907 Cluj – Incidente – În temeiul art. 83.f din RD, cu aplicarea art. 12, 14 bis și 15 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu Avertisment.

Râpă Cornel Emilian vs. AFC UTA Arad – Neexecutare Hotărâre CNSL – Închide procedura.

AS FC Universitatea Cluj vs. Dinamo 1948 SA – Cerere de chemare în judecată – Termen 19.11.2025.

FCV Farul Constanța vs. AFC Botoșani – Eliminare Adams Friday (oaspeți) – În temeiul art. 63.1.e, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Adams Friday cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei.

SC Dinamo 1948 SA vs. FK Csikszereda M.Ciuc – Incidente – Termen 19.11.2025.

Universitatea Craiova vs. AFC UTA Arad – Eliminare Cicâldău Alexandru (gazde) – În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Cicâldău Alexandru cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei.