Mihai Stoica a anunțat că jucătorii de la FCSB vor lua amenzi uriașe dacă vor comite acte de indisciplină.

Totul a plecat de la meciul cu Hermannstadt, 3-3, când Daniel Bîrligea a fost eliminat în câteva minute pentru două cartonașe galbene, primite pentru proteste.

Gigi Becali a spus că atacantul va fi sancționat cu 20.000 de euro. Mai mult, Mihai Stoica a dezvăluit și ce gest halucinant a făcut Ngezana, care după partida cu U Cluj a plecat din cantonament și s-a întors a doua zi.

Amenzi record pentru jucătorii de la FCSB. „Unice în fotbalul românesc”

„Am vorbit cu patronul. Nu cred că va fi cazul să angajeze pe cineva pentru că am decis să convoc de urgență Consiliul de Administrație și să luăm măsuri de acum. În afară de amenzile care li se vor practica lui Bîrligea, pentru că Ngezana la următorul salariu va încasa mult mai puțin, vor fi amenzi unice în fotbalul românesc, vor afla jucătorii când vor reveni de la echipele naționale.

Gigi are dreptate, nu există nicăieri atâția jucători care să protesteze la deciziile arbitrului. Îmi asum, e vina mea că nu i-am amendat niciodată. Dacă fac această meserie din 1992 și a mers m-am gândit că nu e nevoie. Generațiile se schimbă și nu m-am gândit că există fotbaliști care nu au pic de respect față de noi. A fost picătura care a umplut paharul.

Până acum am greșit, am zis că trecem cu vederea dacă iese bine. Nu am vorbit cu Bîrligea după meci și am făcut bine. Putea fi eliminat din prima când pur și simpu l-a imitat pe Radu Petrescu, parcă a vrut să fie eliminat. Părea că doar o șansă teribilă putea face să nu câștigăm acel meci.

Nu e la prima, dar cred cu convingere că e ultima. Pur și simplu și-a dat seama că și-a bătut joc de echipă. Bîrligea s-a întors cu Tănase și cu șoferul, cu mașina lui Tănase. Și cu Radunovic, nu știu dacă era și Bîrligea era în lotul ăsta, dar l-a prins”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica, despre gestul lui Ngezana: „Atât de inconștient să fii, nici măcar să nu vii mai devreme, încât să nu știe nimeni că ai fost plecat”

„Ngezana nu a fugit din cantonament, după meci a ieșit din hotel. Nu știu cu cine s-a văzut. Gigi m-a întrebat pe cine ar putea să știe în Cluj, am zis că probabil doar pe Djokovic, acum nu știu dacă s-a văzut cu el. A revenit la o oră matinală. Echipa se pregătea de micul dejun. Să spun ceva, nu a existat jucător să nu mai facă ceva de genul ăsta.

Atât de inconștient să fii, nici măcar să nu vii mai devreme, încât să nu știe nimeni că ai fost plecat. Clar va plăti amenda, dar el nu mai e jucătorul din primele două sezoane. Am avut foarte multe cazuri din astea la viața mea. Am avut jucători care au venit într-o stare accentuată de veselie, la Oțelul, și mă făceam că nu îi văd. Ce era să fac, să îi dau afară? Unul mai și striga după mine.

A venit unul la antrenament, dacă vă zic cine e, nu vă vine să credeți. Nu putea sta în picioare. Pițurcă a vorbit cu secunzii și l-a trimis la bazin. Eu nu sunt sigur dacă Ngezana nu are un frate geamăn. E complet schimbat față de primele două sezoane, când a jucat aproape fără greșeală. Vine soția, probabil nu va mai avea probleme de genul ăsta”, a mai spus acesta.