28 nov. 2025, 14:54, Sport
Daniel Bîrligea, declarație INCREDIBILĂ. „Nici atacant nu pot să mă numesc. Sunt un jucător penibil”

Atacantul Daniel Bîrligea e nemulțumit de jocul său și după ce FCSB a pierdut cu Steaua Roșie Belgrad a spus că e unul dintre vinovați pentru prestația modestă a echipei.

Bîrligea are șapte goluri în toate competițiile în acest sezon, iar FCSB a înregistrat în Europa League al patrulea eșec.

În campionat, FCSB e pe locul zece, 21 de puncte, la cinci distanță de play-off-ul competiției.

„Nu prea am cuvinte. A fost dezastru, mai mult nu pot să zic. Cred că puteam să facem un meci diferit, dar nu ne-a ieșit aproape nimic. Nu mai avem ocazii, nu mai reușim să înscriem. Am avut o bară în 90 de minute. Nu am făcut un meci superb, dar putea fi și un parcurs diferit al meciului, dar nu a fost să fie. Suntem frustrați că nu avem succes, ne dorim în fiecare meci să schimbăm ceva. Sper să găsim acea soluție să modificăm ceva. Cred că e și chestia asta mentală. După ce pierzi de foarte multe ori nu mai ești limpede la minte și în sufletul tău. Cu siguranță ne-am dori să dăm mai mult, dar nu ne iese. Trebuie să se schimbe ceva, nu știu cum, dar trebuie să schimbe ceva ca să se lege jocul.

Nu mi-am dorit niciodată să plec. Sunt de un an și ceva aici și mă simt foarte bine, nu se pune problema. Nu au fost discuții despre plecarea mea. Cine vrea să mă certe, să mă certe. Poate că nu sunt 100%, dar nu pentru că nu îmi doresc. Am încercat la fiecare meci să fac asta și nu m-am oprit la vreo critică. Dezamăgirea este foarte mare acum, pentru că am trei goluri în campionat, de atacant penibil. Nici atacant nu pot să mă numesc. E foarte corect să primesc critici. Dar mai avem meciuri de jucat și o să ne revenim, și nici în Europa nu ne vom da în spate. Vom încerca să luptăm în continuare”, a spus Daniel Bîrligea la Digi Sport.

