Gigi Becali, derapaj la miezul nopții, după Steaua Roșie – FCSB (1-0). „A venit soția, dar lui îi place albitură”

Gigi Becali (67 de ani) a avut un derapaj la miezul nopții, după partida Steaua Roșie – FCSB, scor final 1-0. Latifundiarul din Pipera a reacționat la adresa fundașului Siyabonga Ngezana. În minutul 27, fotbalistul de 28 de ani a greșit la golul marcat de sârbi, iar Steaua Roșie Belgrad a condus tabela de marcaj până la finalul partidei.

După încheierea meciului de pe stadioul Rajko Mitic, patronul FCSB a avut un derapaj la adresa unuia dintre fotbaliștii săi. Fundașul Siyabonga Ngezana a fost luat în „vizor” de Gigi Becali, criticându-l dur pentru gafa din teren. Latifundiarul din Pipera a susținut că, deși îi oferă toate condițiile, fotbalistul în vârstă de 28 de ani nu ar fi concentrat suficient pe teren, scrie ProSport.

„Eu iau fundași centrali, neapărat. Toate nenorocirile le-a făcut numai Ngezana. Doi vreau să iau! Așa e la ei! Când vin oamenii pe aici și dau de femei albe, e nenorocire. A venit soția, dar lui îi place albitură. De ce crezi că e el așa? Atâtea greșeli? (n.r. Poate își revine) Ce să își revină?”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

„El a avut un sezon foarte bun, dar a început să facă greșeli”

Concluzii au fost trasate și de Ilie Dumitrescu. La rândul lui, a analizat prestația fundașului de 28 de ani pe teren, la partida Steaua Roșie Belgrad – FCSB. Ilie Dumitrescu susține că unul dntre vinovații eșecului meciului ar fi chiar fundașulul din Africa de Sud.

„A mai avut o ezitare. Nu știu ce se întâmplă, dar sezonul trecut a fost fundașul central care a dat siguranță. Asta se întâmplă la mai mulți jucători. El a avut un sezon foarte bun, dar a început să facă greșeli. Și la meciul cu Rapid a greșit. În careu acolo nu-ți permiți să te complici, face ca echipa să plătească. E foarte greu ca cineva să te mai salveze acolo. Repet, a fost și neșansă”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

Sursă foto: Mediafax / Alexandru Dobre