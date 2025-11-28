Elias Charalambous tună după eșecul FCSB cu Steaua Roșie Belgrad. „La cum am jucat, nu reușeam nimic nici dacă ei rămâneau în nouă jucători”

Elias Charalambous a declarat după meciul cu Steaua Roșie Belgrad, din etapa cincea a Europa League, că echipa sa joacă foarte slab și nu poate marca nici dacă adversarii sunt cu doi oameni mai puțin pe teren.

FCSB a pierdut, 0-1, meciul din deplasare în care Duarte a marcat în minutul 50 și sârbii au jucat în inferioritate din minutul 27, când a fost eliminat Franklin Tebo Uchenna.

Echipa roș-albastră a câștigat 1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare), apoi a pierdut: 0-2 cu Young Boys Berna (la București), 1-2 cu Bologna (la București), 1-3 cu FC Basel (deplasare) și 0-1 cu Steaua Roșie (deplasare).

Elias Charalambous: „La cum am jucat azi, nu reușeam nimic nici dacă adversarii rămâneau în 9

Echipa lui Elias Charalambous va mai juca în Europa League cu Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

„Ca să fiu sincer, este un moment în care sunt extrem de dezamăgit. Și nu doar din cauza rezultatului, ci și din cauza jocului arătat. Am venit aici optimist că putem să facem ceva bun. Dar nu am arătat nimic pe teren din primul minut. Am făcut multe greșeli, greșeli pe care poate doar copiii de la academie le fac.

La cum am jucat, nu reușeam nimic nici dacă adversarii rămâneau în 9 jucători. Din ziua în care am venit la FCSB, aceasta a fost cel mai slab joc al echipei”, a declarat Elias Charalambous la Digi Sport.

„Nu a fost un meci în care să simțim o presiune din partea adversarului. Nu știu dacă a fost frică sau altceva, de asta spun că sunt dezamăgit. Pentru că a fost într-adevăr un meci din care puteam obține ceva. A fost cel mai slab meci de când sunt aici și nu știu motivul. De asta sunt foarte, foarte dezamăgit. Am avut acea ocazie a lui Cisotti, dar eu vorbesc despre întreg meciul. Și niciun moment nu am arătat că vrem să câștigăm acest meci.

Chiar dacă marcam la acea fază, tot eram dezamăgit. Nu am fost cei care trebuia să fim. Am spus de multe ori că frica nu trebuie să existe la această echipă. Practic nu am făcut nimic pentru a încerca să câștigăm. Nu e momentul să începem să învinuim un jucător sau altul. Toată echipa a jucat slab, a făcut greșeli simple. Cheia este să ne trezim cât mai repede și să jucăm mai bine”, a mai declarat acesta.