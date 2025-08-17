Prima pagină » Sport » Daniel Oprița, discurs tare după CS Dinamo – Steaua: „Am terminat bugetul”. De ce se simte „extraordinar de bine”

17 aug. 2025, 09:30, Sport
Steaua a încheiat la egalitate meciul cu CS Dinamo, 0-0, în etapa a treia din Liga 2, iar Daniel Oprița, antrenor roș-albaștrilor, a vorbit despre meciul cu nou promovata, transferuri și faptul că echipa sa nu are drept de promovare.

Steaua e pe cinci în clasament, cu 7 puncte, și CS Dinamo e pe 11, cu 4 puncte.

Oprița a spus că și-ar dori transferuri, dar nu mai are cum să întărească lotul acum: „Am nevoie, normal, dar să am cu ce să le iau. Ăsta a fost bugetul, l-am terminat”. Iar, despre faptul că Steaua nu are drept de promovare a spus ironic: „Mă simt extraordinar de bine, mă simt foarte bine”.

Antrenorul a făcut analiza meciului de pe Arcul de Triumf, unde au asistat 2.000 de fani ai echipei sale. „Ce să mai, trebuie să recunosc, a fost un joc slab. Le-am și spus înainte că nu este momentul să ne prezentăm așa. Am fost relaxați, distrați, s-au simțit câștigători dinainte. Poate am greșit și eu că n-am putut să-i motivez destul. Păcat, îi cunosc și nu asta e valoarea lor. Toată echipa a jucat slab, toată.

A fost un meci slab, un derby slab. Nu știu ce notă îi pot da. Pentru cei din afară, a fost un meci la care e greu să te uiți. Bine, și Dinamo… și-au urmărit interesul, au rupt jocul, au fost primii la minge, s-au bătut pentru orice minge, au tras de timp. Asta e, fiecare își urmează interesul. Și-au dorit mai mult. La noi, lentoare în toate zonele.

Le-am spus la pauză, am crezut că se va schimba ceva. Cu toate că își în 10 oameni am avut ocazia aceea, prin Chipirliu. Dinamo a încercat să tragă de timp și când eram noi în 10. Poate erau conștienți că suntem mai valoroși și s-au mulțumit cu un egal. Dar în afară de cele două puncte, am pierdut și doi fundași centrali. O bucurie ar fi ca la Beța să nu fie ceva grav. E la spital acum și chiar vreau să aflu ce are, mai ales îl avem și pe Ilie suspendat. La ce lot avem, unul foarte subțire, nu știu cum o să jucăm. Va veni și Cupa României, să vedem cu cine vom juca. Totuși, ne arătăm și noi limitele. Am încredere în jucători, au făcut meciuri bune cu Tunari și Chiajna, dar astăzi am fost relaxați”, a mai declarat Daniel Oprița.

