Daniil Medvedev a primit nota de plată pentru incidentele de la US OPEN. Ce amendă trebuie să plătească tenismenul rus

28 aug. 2025, 09:33, Sport
Tenismanul rus Daniil Medvedev a fost amendat cu 42.500 de dolari pentru comportamentul său în timpul partidei din runda inaugurală a turneului US Open, în care a fost fost învins de francezul Benjamin Bonzi.

Fostul lider mondial şi campion la US Open în 2021, a fost sancţionat cu 30.000 dolari pentru conduită nesportivă şi cu 12.500 dolari pentru distrugerea rachetei sale, potrivit ABC News. Amenda reprezintă 40% din suma încasată de sportiv pentru disputarea primului tur.

„Voi primi o amendă uriaşă după acest meci. Cei ca mine sunt amendaţi mult mai des decât alţii”, a susținut Medvedev la conferinţa de presă purtată la finalul meciului.

Partida cu Benjamin Bonzi s-a desfășurat într-un cadru tensionat, după ce tenismenul rus a contestat o decizie a arbitrului de scaun, care a dictat un serviciu adversarului său la o minge de meci.

Concret, în timp ce servea pentru meci la 6-3, 7-5, 5-4 şi avantaj, Bonzi a ratat primul său serviciu. Dar arbitrul i-a acordat un al doilea, din cauza interferenţei unui fotograf poziţionat la marginea terenului.

Medvedev a explodat de nervi după acest moment, iar în final a pierdut după cinci seturi disputate cu Bonzi: 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4. Frustrarea acumulată pe parcursul meciului s-a văzut la final, atunci când Daniil și-a distrus racheta de tenis.

