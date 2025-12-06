Alegeri pentru Primăria București. Serviciile de evidență a persoanelor au program de lucru cu publicul în weekend

În contextul alegerilor locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei de duminică, 7 decembrie, Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor ale Municipiului București asigură un program de lucru cu publicul în acest weekend.

Potrivit unui comunicat al Municipalității, în vederea asigurării exercitării dreptului de vot la aceste alegeri locale parțiale, Primăria Capitalei, prin Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, îndrumă și coordonează activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor ale sectoarelor 1-6 și asigură condițiile optime necesare desfășurării procesului electoral, venind în sprijinul cetățenilor municipiului București, prin preluarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, cu prioritate, persoanelor care nu dețin sau sunt în posesia unui act de identitate deteriorat ori expirat.

Programul de lucru

Întrucât actele de identitate nu pot fi personalizate în aceeași zi, se aplică dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sens în care la depunerea cererii și a documentelor necesare emiterii actelor de identitate, la solicitarea cetățeanului, se eliberează carte de identitate provizorie cu valabilitate de 45 de zile.

În vederea eliberării cărții de identitate provizorii, cetățenii trebuie să prezinte două fotografii tip 3/4 cu bandă albă de șapte milimetri în partea de jos a acestora și documentul cu care fac dovada achitării contravalorii acestuia.

Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor ale Municipiului București asigură un program de lucru cu publicul sâmbătă, în intervalul orar 08:00 -16:00 și duminică, între orele 07:00 și 21:00 astfel:

În Sectorul 1 Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, prin Serviciul 1 de evidență a persoanelor – Piața Amzei nr. 13 și Serviciul 2 de evidență a persoanelor – P-ța Mureș nr. 18-24;

În Sectorul 2 Direcția Publică de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Sector 2, prin Serviciul Evidență Persoane – str. Ziduri Moși nr. 23 (incinta Mall Veranda);

În Sectorul 3 Direcția Generală de Evidența Persoanelor Sector 3, prin Serviciul de Evidență Persoane nr. 1 – str. Matei Basarab nr. 32 și Serviciile de Evidență Persoane 2 și 3 – str. Nerva Traian nr. 1, tronson II, bl. K6;

În Sectorul 4 Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4, prin Serviciul nr. 1- b-dul Metalurgiei nr. 12-18, etaj 1 – Centrul Comercial Grand Arena și Serviciul nr. 2 – str. Străduinței nr. 1;

În Sectorul 5 Direcția Generală de Evidența Persoanelor Sector 5, prin Serviciul Evidența Populației – str. George Coșbuc nr. 36-38, sector 5;

În Sectorul 6 Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6, prin Serviciul Evidența Persoanelor nr. 1 – Drumul Taberei nr.18 (Orizont) și Serviciul Evidența Persoanelor nr. 2 – b-dul Iuliu Maniu nr. 19 (Centrul Comercial Supernova Lujerului).

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor – Municipiul București, prin ghișeul de relații cu publicul din str. Bibescu Vodă, nr.1, sector 4.

Unde se achită contravaloarea actelor de identitate

Cetățenii au posibilitatea achitării contravalorii actelor de identitate, astfel:

Direcția Publică de Evidentă a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 on-line, pe site-ul Ghișeul.ro / transfer bancar/ Internet Banking, stații de plată SelfPay; la următoarele instituții publice: filialele CEC Bank, bănci, oficii poștale, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, centrele de impozite și taxe locale Sector 1;

Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 prin SMS, apelând numărul scurt 7530, cu textul S2CI1 pentru CIP, urmat de CNP; la oficiile poștale, la filialele CEC Bank, stații de plată SelfPay;

Direcția Generală de Evidența Persoanelor Sector 3 online, pe site-ul Ghiseul.ro; la ghișeele serviciilor de evidență a persoanelor sector 3; la filialele CEC Bank, stații de plată SelfPay;

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 on-line pe site-ul propriu (www.deps4.ro), automatele SelfPay; la oficiile poștale și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, la filialele CEC Bank;

Direcția Generală de Evidența Persoanelor Sector 5 prin SMS, apelând numărul scurt 7530; la oficiile poștale, la filialele CEC Bank, la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 5;

Direcția Locală de Evidentă a Persoanelor Sector 6 – la orice automat din rețeaua națională SelfPay, filialele CEC Bank;

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor – Municipiul București – la ghișeul de relații cu publicul, filialele CEC Bank și stații de plată SelfPay.

