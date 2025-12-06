Alegeri pentru Primăria București. Serviciile de evidență a persoanelor au program de lucru cu publicul în weekend

În contextul alegerilor locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei de duminică, 7 decembrie, Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor ale Municipiului București asigură un program de lucru cu publicul în acest weekend.
Potrivit unui comunicat al Municipalității, în vederea asigurării exercitării dreptului de vot la aceste alegeri locale parțiale, Primăria Capitalei, prin Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, îndrumă și coordonează activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor ale sectoarelor 1-6 și asigură condițiile optime necesare desfășurării procesului electoral, venind în sprijinul cetățenilor municipiului București, prin preluarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, cu prioritate, persoanelor care nu dețin sau sunt în posesia unui act de identitate deteriorat ori expirat.
Întrucât actele de identitate nu pot fi personalizate în aceeași zi, se aplică dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sens în care la depunerea cererii și a documentelor necesare emiterii actelor de identitate, la solicitarea cetățeanului, se eliberează carte de identitate provizorie cu valabilitate de 45 de zile.
În vederea eliberării cărții de identitate provizorii, cetățenii trebuie să prezinte două fotografii tip 3/4 cu bandă albă de șapte milimetri în partea de jos a acestora și documentul cu care fac dovada achitării contravalorii acestuia.
Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor ale Municipiului București asigură un program de lucru cu publicul sâmbătă, în intervalul orar 08:00 -16:00 și duminică, între orele 07:00 și 21:00 astfel:
Direcția Generală de Evidență a Persoanelor – Municipiul București, prin ghișeul de relații cu publicul din str. Bibescu Vodă, nr.1, sector 4.
Cetățenii au posibilitatea achitării contravalorii actelor de identitate, astfel:
