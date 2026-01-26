Prima pagină » Sport » Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase

Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase

26 ian. 2026, 11:58, Sport
Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase

Darius Dorin, de la Academia Victor Hănescu, e campion național U16.

Dorin Darius (Liceul Eliade București) e campion la simplu băieți, după finala cu Tudor Preda (CSA Steaua București), scor 6-2, 6-2. Pe cea de-a treia treaptă a podiumului s-a situat Andrei Radu (TC Enache).

La simplu fete a câștigat Maria Valentina Pop (CSU Știința București), care a trecut în finală de Natalia Maria Dicu (CS Dinamo București), scor 6-4, 4-6, 6-1. Pe locul trei e Veronica Cervac (Arc Pro Tenis).

Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase

La dubu fete: Veronica Cervac (Arc Pro Tenis) / Andreea Olariu (4 For Fun Timișoara) au trecut în finală de Katerina Petre (LPS CSS Constanța) / Sara Nicole Sitar (Călin Baia Mare), scor 6-2, 6-2. Pe locul al treilea s-a situat perechea Ayana Mitu (Eliade București) / Maria Pop (CSU Știința București).

La dublu băieți: David Cercel (CSS 2 București) / Tudor Preda (CSA Steaua București) au învins perechea Darius Crăciun (CSS 2 București) / Andrei Radu (TC Enache), scor 6-2, 6-1. Podiumul a fost completat de David Arcip (Lechner) și Patrick Bolduț (Sergiu Carp). (sursa frt.ro)

„Ediția 2025 a Campionatului Național de Tenis U16, găzduit de Complexul Sportiv Ion Țiriac și organizat în parteneriat cu Fundația Țiriac, a reunit elitele tenisului junior românesc între 12 și 18 ianuarie. Turneul s-a desfășurat în prezența unor personalități de marcă ale tenisului românesc, precum Ion Țiriac, George Cosac, Horia Tecău, Marius Copil și Dumitru Hărădău, alături de reprezentanții partenerilor, Karoly Borbely – președinte Hidroelectrica și Rareș Opincă – primar Sector 2 București. Sportivii au fost premiați de Ilie Năstase, George Cosac, Karoly Borbely și Teodora Dumitru – Fundația Țiriac”, arată pagina de Facebook a Federației Române de Tenis.

„Un rezultat important, obținut prin muncă, disciplină și continuitate. În acest parcurs, am fost implicat direct în pregătirea sportivului, alături de echipa profesionistă și dedicată a Academiei Victor Hănescu, sprijinită și de AQUA Carpatica. Performanța în tenis nu este rezultatul unui singur om, ci al unui proces corect, aplicat consecvent, într-un mediu profesionist. Felicitări sportivului academiei pentru seriozitate și capacitatea de a duce acest proces până la capăt” a declarat și Victor Hănescu, potrivit paginii sale de Facebook.

Foto Facebook/FRTenis

Recomandarea video

Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Studiu: Gândirea pozitivă ar putea întări sistemul imunitar
VIDEO Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
12:09
Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
ALERTĂ Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
11:58
Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
LIFESTYLE Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie
11:45
Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie
EXCLUSIV Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
11:44
Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
EXTERNE Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”
11:19
Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”

Cele mai noi

Trimite acest link pe