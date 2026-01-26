Darius Dorin, de la Academia Victor Hănescu, e campion național U16.

Dorin Darius (Liceul Eliade București) e campion la simplu băieți, după finala cu Tudor Preda (CSA Steaua București), scor 6-2, 6-2. Pe cea de-a treia treaptă a podiumului s-a situat Andrei Radu (TC Enache).

La simplu fete a câștigat Maria Valentina Pop (CSU Știința București), care a trecut în finală de Natalia Maria Dicu (CS Dinamo București), scor 6-4, 4-6, 6-1. Pe locul trei e Veronica Cervac (Arc Pro Tenis).

Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase

La dubu fete: Veronica Cervac (Arc Pro Tenis) / Andreea Olariu (4 For Fun Timișoara) au trecut în finală de Katerina Petre (LPS CSS Constanța) / Sara Nicole Sitar (Călin Baia Mare), scor 6-2, 6-2. Pe locul al treilea s-a situat perechea Ayana Mitu (Eliade București) / Maria Pop (CSU Știința București).

La dublu băieți: David Cercel (CSS 2 București) / Tudor Preda (CSA Steaua București) au învins perechea Darius Crăciun (CSS 2 București) / Andrei Radu (TC Enache), scor 6-2, 6-1. Podiumul a fost completat de David Arcip (Lechner) și Patrick Bolduț (Sergiu Carp). (sursa frt.ro)

„Ediția 2025 a Campionatului Național de Tenis U16, găzduit de Complexul Sportiv Ion Țiriac și organizat în parteneriat cu Fundația Țiriac, a reunit elitele tenisului junior românesc între 12 și 18 ianuarie. Turneul s-a desfășurat în prezența unor personalități de marcă ale tenisului românesc, precum Ion Țiriac, George Cosac, Horia Tecău, Marius Copil și Dumitru Hărădău, alături de reprezentanții partenerilor, Karoly Borbely – președinte Hidroelectrica și Rareș Opincă – primar Sector 2 București. Sportivii au fost premiați de Ilie Năstase, George Cosac, Karoly Borbely și Teodora Dumitru – Fundația Țiriac”, arată pagina de Facebook a Federației Române de Tenis.

„Un rezultat important, obținut prin muncă, disciplină și continuitate. În acest parcurs, am fost implicat direct în pregătirea sportivului, alături de echipa profesionistă și dedicată a Academiei Victor Hănescu, sprijinită și de AQUA Carpatica. Performanța în tenis nu este rezultatul unui singur om, ci al unui proces corect, aplicat consecvent, într-un mediu profesionist. Felicitări sportivului academiei pentru seriozitate și capacitatea de a duce acest proces până la capăt” a declarat și Victor Hănescu, potrivit paginii sale de Facebook.