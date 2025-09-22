Prima pagină » Sport » Ce decizie a LUAT acum Simona Halep. „Colaborarea vine firesc”

22 sept. 2025, 13:55, Sport
Grupul Sports Festival, echipa care organizează cel mai mare eveniment multi-sportiv din România, va prelua managementul imaginii Simonei Halep. Colaborarea vine firesc, ca urmare a unei relații construite în timp, prin proiecte și momente memorabile care au legat-o pe Simona Halep de Cluj și de echipa Sports Festival.

Sports Festival va gestiona de acum înainte parteneriatele strategice ale Simonei Halep, colaborările de imagine și procesul de negociere a contractelor.

După o carieră excepțională, încununată cu două titluri de Grand Slam, clasarea pe locul 1 mondial WTA și sute de meciuri care au inspirat generații întregi, Simona Halep este printre cei mai îndrăgiți sportivi ai României.

De-a lungul anilor, Simona Halep a fost prezentă în repetate rânduri la evenimente organizate de echipa Sports Festival care organizează și turneul de tenis feminin Transylvania Open WTA 250. În 2019, a fost protagonista unui moment de gală dedicat carierei sale în cadrul Sports Festival, când a jucat în fața a mii de fani alături de Marius Copil, Fabio Fognini și Daniela Hantuchova, într-un spectacol care a umplut BTarena și care a inclus și o apariție a antrenorului ei de atunci, Darren Cahill.

În 2022, Simona Halep a fost invitată specială la meciul de retragere al lui Horia Tecău, organizat tot la Cluj, în cadrul Sports Festival. A jucat pe teren alături de Robert Lindstedt și Marius Copil, într-un moment cu o puternică încărcătură emoțională pentru fanii tenisului.

În 2024, în cadrul celei de-a cincea ediții Sports Festival, Simona Halep a revenit pe teren pentru un demonstrativ de excepție alături de Andre Agassi, Steffi Graf și Andrei Pavel. Simona Halep a participat la prima ediție a Transylvania Open WTA 250, unde a ajuns în finală alături de Anett Kontaveit. În 2025, tot aici, Simona Halep și-a anunțat oficial retragerea din activitatea competițională, în fața publicului și în cadrul turneul care i-a fost mereu aproape și unde și-a încheiat cariera în mod simbolic.

Meciul oficial de retragere al Simonei Halep va avea loc în cadrul Sports Festival 2026.

Simona Halep își va încheia cariera sportivă într-un cadru festiv, în fața fanilor din România, în cadrul Sports Festival 2026 care va avea loc în perioada 11–14 iunie. Meciul oficial de retragere va avea loc pe 13 iunie 2026, în BTarena din Cluj-Napoca, și va fi punctul culminant al celei de-a șaptea ediții a festivalului. Anunțul a fost făcut în cadrul meciului demonstrativ Ronaldinho and Friends, în fața unei sălii de 10.000 de oameni.

„Grupul Sports Festival, echipa care organizează cel mai mare eveniment multi-sportiv din România, va prelua managementul imaginii Simonei Halep. Parteneriatul cu fostul lider mondial WTA a fost semnat la finalul săptămânii trecute, la București. Colaborarea vine firesc, ca urmare a unei relații construite în timp, prin proiecte și momente memorabile care au legat-o pe Simona Halep de Cluj și de echipa Sports Festival. Sports Festival va gestiona de acum înainte parteneriatele strategice ale Simonei Halep, colaborările de imagine și procesul de negociere a contractelor”, arată Sports Festival, într-un comunicat.

Mediafax
