Mesajul lui David Popovici nu e auzit. „Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi în privința asta”

23 sept. 2025, 09:07, Sport
David Popovici este dezamăgit că lucrările de modernizare ale bazinului acoperit de la Complexul Sportiv Lia Manoliu întârzie și în aceste condiții, la iarnă va trebui să se antreneze în „balon”, unde aerul devine aproape irespirabil.

După JO Paris 2024, David Popovici anunța că și-ar dori mai multe investiții în infrastructura sportivă.

Campionul olimpic și mondial a participat luni la lansarea celei de-a 10-a ediții a proiectului România BeActive – Săptămâna Europeană a Sportului.

„Tot cu dezamăgire mă găsiți și astăzi în privința bazinului de la Lia Manoliu, pentru că nu prea s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul din interior, care are mare nevoie de renovare. Vine iarna, vine balonul și aerul acela în care am reușit totuși să fac performanță. Numai că sunt absolut convins că dacă am avea condiții de top, așa cum sunt în alte țări sau în alte orașe din România, mult mai mulți copii ar avea șansa să concureze. Antrenamentele le voi începe în două-trei săptămâni. Acum nu am stat atât de mult cât am stat după Jocurile Olimpice, dar a trecut destul timp încât să mi se facă dor de rutină”, a declarat David Popovici.

„În comparație cu acum cinci ani, eu sunt destul de pozitiv, mi se pare că sunt mai mulți copii care fac sport, parcă văd mai mulți copii mișcându-se, făcând sport. Cu atât mai mult mă bucur văzându-i venind la bazin. E plăcut să aud patroni de bazine spunându-mi după rezultatele mele că nu mai au loc pentru copii”, a mai spus campionul.

David Popovici, gest senzațional de ziua sa

David Popovici, ambasador Hope and Homes for Children, a transformat cadourile sale de ziua de naștere în burse pentru viitorii campioni. Au fost strânși 105.900 de euro pentru copiii și tinerii din Programul Bursele DAR, care excelează în sport, științe sau artă.

David a ales să-și doneze ziua de naștere pentru bursierii DAR. „Sunt profund recunoscător pentru generozitatea tuturor celor care au ales să se alăture acestei cauze. Împreună, am arătat că performanța se clădește cu oameni și că viitorii campioni ai României se pot baza pe încrederea și sprijinul nostru. Mulțumesc fiecăruia dintre voi, fiecare donație, fiecare gest a contat enorm, la fel cum în natație o sutime de secundă poate face diferența între concurenți”, a declarat acesta.

