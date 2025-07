David Popovici, regele înotului mondial! A cucerit aurul și la 100 metri după o cursă fabuloasă în Singapore

David Popovici a făcut din nou istorie la Campionatul Mondial de Nataţie din Singapore, câştigând, joi, medalia de aur în proba de 100 m liber. Asta după ce acum două zile se clasase tot primul în proba de 200 de metri liber. Cursa de 100 de metri a fost câștigată la 11 sutimi de recordul mondial absolut! Jack Alexy (46.92), și australianul Kyle Chalmers (47.17) și-au plecat capul la finalul cursei.

“Sunt foarte fericit să fiu aici. Ceva ce am îmbunătăţit este înotul pe sub apă”, a declarat Campionul. Popovici a mai explicat ce gândeşte în timpul cursei: “Dacă reuşesc să am ceva ziduri faţă de celelalte culoare pot să-mi imaginez că sunt singur să fac ceea ce am pregătit la antrenamente”.