29 sept. 2025, 17:09, Sport
U Cluj – CFR se joacă luni, 29 septembrie, de la ora 21:00, iar ambele părți sunt nemulțumite cu această programare.

Ultimul meci al etapei 11 e în direct la Digi Sport și Prima Sport. CFR Cluj e codașă în clasament, dar speră să câștige derby-ul, mai ales că Louis Munteanu e apt de joc.

„Să joci luni seara un derby local, unde prioritatea ar trebui să fie stadionul full, copiii să-și dorească să fie ca Nistor, ca Deac sau ca Chipciu, ei nu au cum să vină la meci, pentru că a doua zi la școală. Eu la fete o să le dau espresso dimineață, să-și țină ochii deschiși (râde). Plus că și oamenii care muncesc să termine la 11 noaptea și a doua zi se trezesc… Nu știu, dacă am avea cultura celor din vest și stadioanele ar fi pline și cererea ar fi extraordinar de mare la fiecare meci, acceptăm că putem să jucăm și luni. Dar când joci luni un derby în care ar putea să se strângă 30.000 de oameni și probabil nu o să fie 30.000 de oameni… Asta e, trebuie să ne conformăm. Dar îmi pare rău pentru suporterii care vor să vadă meciul pe viu, pentru că ei vor avea de suferit din treaba asta”, a declarat Alexandru Chipciu, liderul de la U Cluj.

Andrea Mandorlini, antrenorul de la CFR Cluj, a spus: „Îmi pare rău. Este frumos ca la acest derby să fie multă lume, aș fi vrut să vină multă lume, dar înțeleg problema, dificultățile. Luni seara, un meci la o oră așa înaintată, nu e… Suntem alături de suporterii noștri și cu fanii în general. Cu siguranță, la o altă oră, în altă situație ar fi fost mai multă lume, ar fi trezit un alt entuziasm. Dar asta este situația, nu se poate face mai mult, să spunem nimic, trebuie să acceptăm situația. Dar nu suntem fericiți, cum cred că nu sunt fericiți nici suporterii”.

