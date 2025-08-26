Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins cu 5-0 pe Torino, în prima etapă din Serie A.

Chivu a debutat pe banca lui Inter în Serie A cu o victorie și echipa sa e lider în clasament. Au marcat Bastoni (18), Thuram (36, 62), Lautaro Martinez (52) și Bonny (72).

Debut spectaculos pentru Cristi Chivu în Serie A. Lider în clasament după ce Inter a învins Torino, 5-0.

„Încă din prima zi de pregătire jucătorii s-au adaptat la ceea ce le-am cerut. Au răspuns bine la antrenamente. Au muncit cu capul plecat, iar astăzi am ajuns într-o poziție bună. Și pentru noi, cei din staff, era o necunoscută să facem o asemenea pregătire cu atât de puțin timp la dispoziție. (n.r. – Îți dorești un «cadou» pe final de mercato?) Sunt puțin obosit și lipsit de energie după acest meci, aș vrea să vorbesc doar despre partidă. Mai sunt câteva zile, vom avea timp să discutăm.

Emoțiile sunt normale. Așa funcționa și când eram jucător. Să mă întorc pe un stadion ca acesta din postura de antrenor, într-o echipă în care am scris pagini importante de istorie… dar nu privesc spre trecut, mă concentrez pe prezent, pentru că am o responsabilitate mare” a spus Chivu, la fcinternews.it, care a discutat și despre transferul lui Lookman: „Nu face parte din lotul nostru, este jucătorul Atalantei și nu vorbesc despre cei care nu fac parte din acest grup”.

„Mai este mult de lucru”

„Totul ține de atitudinea întregii echipe. Încercăm să lucrăm la fazele fixe. Evident, nu este ușor, dar nu mi-e teamă de nimic. Mi-am dorit acești fundași, s-au apărat bine, dar încă lucrăm la asta. Nu este doar o chestiune fizică, ci și mentală. Eu pun mare accent pe partea mentală, pentru că este foarte importantă, la fel ca și pregătirea fizică. Partea mentală îți oferă mereu un plus și lucrăm intens și la acest aspect.

(n,r. – 5-0 este un rezultat înșelător după prima etapă?) Aș vrea să le spun jucătorilor în privat despre lucrurile care nu mi-au plăcut. Nu trebuie să fim niciodată mulțumiți. Am văzut niște lucruri bune și sunt fericit că nu am primit niciun gol, chiar dacă au existat unele critici pe această temă. Am văzut jucători motivați și energici care nu au vrut să primească goluri. Calmați-vă, repet, este doar primul pas. Mai este mult de lucru.

Se întâmplă mereu să mai fie certuri în vestiar, așa e fotbalul. N-am văzut niciodată jucători fericiți când sunt dați afară. Încerc să fiu eu însumi, consecvent și credibil, să ridic vocea atunci când este necesar. Poate, uneori, exagerez, dar sunt oameni și sportivi grozavi care închid ochii când exagerez. Am făcut niște înțelegeri în anumite privințe, sunt fericit că am de-a face cu bărbați maturi, încă motivați să aibă un sezon grozav” a mai declarat acesta.