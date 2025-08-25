Chivu, lăudat de elevii săi: Este un ANTRENOR complet

Cristian Chivu este văzut ca o legendă în vestiarul Interului, astfel că jucătorii săi sunt pregătiți să dea totul pe teren atunci când sunt aruncați în joc de tehnicianul român.

În cadrul unui interviu acordat TuttoMercatoWeb, portarul Yann Sommer a lăudat metodele de antrenament practicate de Cristian Chivu, dar și felul în care abordează relația cu jucătorii, atât pe teren cât și în afara lui.

„Este un antrenor complet, se vede asta din felul în care trăieşte alături de noi ceea ce se întâmplă pe teren şi cum gestionează situaţiile. Chivu aduce idei complet noi şi un mod diferit de a interacţiona cu noi. Emană atât de multă energie, nu se teme să se facă auzit, dar rămâne foarte calm şi abordabil. Este uşor să vorbeşti cu el chiar şi despre chestiuni din afara terenului”, a decșarat Sommer.

Chivu va debuta astăzi pe banca tehnică a lui Inter în noul sezon din Serie A, de la 21:45, împotriva echipei Torino FC. Fanii speră ca antrenorul român să readucă echipa din Milano în elita fotbalului italian și european.

