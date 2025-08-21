Chivu: Să antrenez echipa alături de care am câștigat cele mai importante trofee din carieră este o RESPONSABILITATE în plus

Antrenorul român Cristi Chivu se arată încrezător înainte de startul Serie A, când va debuta alături de Inter Milano în noul sezon.

Pe data de 25 august, Inter o va întâlni pe teren propriu pe Torino FC. Debutul în noul sezon competițional pe stadionul Giuseppe Meazza îl aduce pe Chivu în ipostaza de antrenor, după ce anterior a jucat 7 sezoane pentru echipa din Milano.

„Să antrenez echipa cu care am câştigat atât de mult îmi oferă o siguranţă în plus. Știu că simțul responsabilității pe care îl am pentru munca mea mă va ajuta să-mi maschez emoțiile. Prioritatea noastră este să menținem aceeași mentalitate și abordare, conștienți de ce înseamnă să porți tricoul lui Inter: există așteptări, pasiune și dragoste”, a transmis tehnicianul român, potrivit TuttoMercatoWeb.

Chivu a jucat pentru Inter pe poziția de fundaș în perioada 2007-2014 și a cucerit alături de clubul milanez următoarele trofee: 3 campionate, 2 cupe, 2 supercupe, Liga Campionilor și Cupa Mondială a Cluburilor

Și-a început cariera în antrenorat la grupele de juniori ale clubului lombard. După ce sezonul trecut și-a îndeplinit obiectivul la Parma, a primit o ofertă de nerefuzat de la Inter.

