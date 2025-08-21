Prima pagină » Sport » Chivu: Să antrenez echipa alături de care am câștigat cele mai importante trofee din carieră este o RESPONSABILITATE în plus

21 aug. 2025, 15:12, Sport
Antrenorul român Cristi Chivu se arată încrezător înainte de startul Serie A, când va debuta alături de Inter Milano în noul sezon.

Pe data de 25 august, Inter o va întâlni pe teren propriu pe Torino FC. Debutul în noul sezon competițional pe stadionul Giuseppe Meazza îl aduce pe Chivu în ipostaza de antrenor, după ce anterior a jucat 7 sezoane pentru echipa din Milano.

„Să antrenez echipa cu care am câştigat atât de mult îmi oferă o siguranţă în plus. Știu că simțul responsabilității pe care îl am pentru munca mea mă va ajuta să-mi maschez emoțiile. Prioritatea noastră este să menținem aceeași mentalitate și abordare, conștienți de ce înseamnă să porți tricoul lui Inter: există așteptări, pasiune și dragoste”, a transmis tehnicianul român, potrivit TuttoMercatoWeb.

Chivu a jucat pentru Inter pe poziția de fundaș în perioada 2007-2014 și a cucerit alături de clubul milanez următoarele trofee: 3 campionate, 2 cupe, 2 supercupe, Liga Campionilor și Cupa Mondială a Cluburilor

Și-a început cariera în antrenorat la grupele de juniori ale clubului lombard. După ce sezonul trecut și-a îndeplinit obiectivul la Parma, a primit o ofertă de nerefuzat de la Inter.

