Sport » Decizia căpitanului lui Dinamo: „Nu se compară emoțiile din derby cu această emoție"

Galerie Foto 6

După ce și-a cerut iubita de soție în pauza competițională, dinamovistul e gata de meciul cu FC Argeș.

Cătălin Cîrjan va trăi duminică o premieră absolută. Căpitanul lui Dinamo va păși pe gazonul din Pitești, pentru duelul cu FC Argeș, în postura de bărbat logodit. Fotbalistul a vorbit despre inelul oferit iubitei sale, Evelyn, despre „resetul” moral de care avea nevoie echipa, dar și despre temerile pe care le are în afara terenului, la „dansul mirilor”.

Pentru Cătălin Cîrjan, pauza competițională a însemnat momentul celui mai important „da”. Proaspăt logodit, mijlocașul recunoaște că presiunea oricărui derby de foc cu FCSB pălește în fața momentului în care a scos inelul.

„Nu se compară emoțiile din derby cu această emoție. A fost o emoție foarte frumoasă, dar la derby este ceva diferit. Nu am pregătit cererea în căsătorie cu foarte mult timp înainte, doar cu două-trei săptămâni înainte am vorbit puțin, pentru că am avut o echipă care s-a ocupat de asta. Știți bine că programul meu este plin cu fotbal 24 din 24”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Acest eveniment fericit a venit ca o gură de oxigen necesară pentru moralul căpitanului, într-un moment în care Dinamo caută să pună punct unei serii de rezultate negative. Meciul cu FC Argeș este privit ca un nou început. „Am venit după câteva zile de vacanță, am avut două-trei zile libere, apoi am revenit la antrenament și ne-am pregătit foarte bine. N-am avut cea mai bună serie în ultimele meciuri, venim după câteva înfrângeri, dar cred eu că acesta a fost un reset și acum mergem cu gândul la victorie la FC Argeș. Ne dorim foarte mult să câștigăm fiecare meci. Asta este mentalitatea aici la Dinamo. E o perioadă dificilă, dar acum demonstrăm că suntem caractere puternice, că suntem o familie la Dinamo și trebuie să ieșim din această pasă proastă”.

Analiza de acasă și teama de „dansul mirilor”

Viitoarea soție a căpitanului, Evelyn, nu este doar un sprijin moral, ci și un „critic” curios. Aceasta își dorește o carieră în jurnalism și nu ezită să disece fazele de joc alături de partenerul ei. Totuși, Cătălin recunoaște că marea finală, nunta, îi aduce o probă unde nu se simte la fel de stăpân ca la minge: dansul mirilor.

„Pe internet ne-am cunoscut. A venit la mine la meciuri și așa am început. Se pricepe la fotbal. Ea a vrut să aibă o carieră în jurnalism și vrea să aibă o carieră în jurnalism. Mereu mă întreabă ce se întâmplă acolo, ce e ofsaidul. Mereu îmi pune astfel de întrebări. Nu, nu mă critică. Mereu ne uităm după meciuri, facem analiza partidei și îmi pune întrebări. Deocamdată nu am programat nunta. În următorii ani. Nu m-am gândit la dansul mirilor până acum, dar va fi o încercare. Nu prea mă descurc”, a mărturisit acesta amuzat când a fost întrebat despre dansul mirilor.

Visul împlinit și prietenia din peluză

Dinamo înseamnă pentru Cîrjan mai mult decât un club. Este echipa cu care a crescut în suflet, dragoste moștenită din familie. De la copilul care încuraja formația din tribună, Cătălin a ajuns liderul din teren, dar păstrează o legătură strânsă cu Peluza Cătălin Hîldan prin cel mai bun prieten al său, care e prezent la fiecare meci: „A fost un sentiment incredibil când am semnat cu Dinamo. Familia mea este dinamovista și așa m-au învățat și pe mine, cu acest sânge alb-roșu. A fost o bucurie imensă și sunt foarte fericit că îmi trăiesc visul și joc la echipa mea de suflet. Am prieteni în galerie. Chiar unul dintre cei mai buni prieteni ai mei este în galerie. După fiecare meci am un contact vizual cu el și ne bucurăm la victorie”.

Greutatea banderolei și obiectivele de final de sezon

Căpitanul lui Dinamo este conștient de responsabilitatea uriașă care-I revine odată cu purtarea banderolei de căpitan și tocmai de aceea vrea să lupte pe toate fronturile, atât în campionat, cât și în Cupa României.

„Este dificil, dar pentru asta muncesc. Îmi doresc foarte mult să ajung la cel mai înalt nivel. Banderola este o responsabilitate foarte mare pentru mine, dar în același timp și o mândrie. Este foarte bine să fiu căpitanul lui Dinamo. Nu pot să spun că țip sau că vorbesc foarte mult în vestiar. Avem foarte multe caractere puternice acolo, iar eu încerc să fiu un exemplu prin modul meu de a fi. Să muncesc în fiecare zi, să dau totul pe teren și așa îmi doresc să arăt aceste lucruri. Nu aș sacrifica nimic, nici campionatul, nici Cupa României. Aș vrea să mergem până la capăt și în campionat și în Cupă. Eu chiar cred că mai avem șanse. Trebuie să începem cu un o victorie la FC Argeș și cred eu că suntem în cărți”, a conchis liderul „câinilor”.

Recomandarea video

ULTIMA ORĂ China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
07:26
China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
07:25
🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
RETAIL Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
07:24
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
ACTUALITATE 6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
07:15
6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
07:06
NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
05:00
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe