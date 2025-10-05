Ce rezultat ar dori conducătorul Rapidului la derby-ul etapei FCSB – Universitatea Craiova. „Ne-ar conveni. Nu le fac lor calculele”

Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a discutat despre meciul din Giulești cu Farul, 3-1, și a anunțat ce rezultat vrea la derby-ul FCSB – Universitatea Craiova.

Rapid a urcat pe primul loc în Superliga, cel puțin până la meciul de duminică seara, de la ora 20:30, dintre FCSB și Craiova.

Echipa olteană e pe locul doi, la un punct în spatele Rapidului, 24 față de 25. FCSB e în subsolul clasamentului, locul 11, 10 puncte.

Victor Angelescu a spus ce rezultat își dorește la derby-ul etapei FCSB – Universitatea Craiova

„Egalul ne-ar conveni diseară, cred că e cel mai bun rezultat. Cred că FCSB va intra în play-off și nu le fac lor calculele. Îmi doresc să câștigăm când jucăm cu ei. Noi ne uităm la noi, practic ar pierde amândouă puncte dacă se termină egal. În rest, ne uităm la ce avem noi de făcut și vom vedea cu cine vom fi în play-off.

Nu a fost noroc cu Farul. Putea fi 3-0 la pauză, am jucat mai bine decât ei, nu mi se pare că am avut noroc în acest meci. Golurile sunt goluri. Puteau să ne egaleze, să fie altfel meciul, dar mă bucur că am reușit să trecem peste acele 15 minute, să marcăm și după aceea totul a fost ok. Suntem mult mai uniți în acest sezon, echipă, antrenor, conducere. Contează cum vom trece peste momentele mai dificile, cum a fost cel cu Hermannstadt.

Vor mai apărea momente grele și sper eu să fim uniți și să le gestionăm diferit față de sezonul trecut, să avem și noi un sezon așa cum ne-am dorit. Nu știu dacă ne asumăm, am declarat că eu îmi doresc titlul înainte de începerea sezonului. Să sărim de la locul 5 la titlu ca obiectiv al clubului, cred că nu e normal.

Obiectivul e play-off-ul, iar dacă vom fi acolo îmi doresc să ne batem la titlu. Mai avem nevoie de un jucător și sper să-l aducem în iarnă, un mijlocaș central”, a declarat Victor Angelescu, la Digi Sport.