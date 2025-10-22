Prima pagină » Sport » Dennis Man, DUBLĂ în Liga Campionilor! Rezultatele serii de marți

22 oct. 2025, 04:39, Sport
Internaționalul român Dennis Man a înscris de două ori în meciul pe care PSV Eindhoven l-a ştigat, marţi seară, pe teren propriu, scor 6-2, cu Napoli, în etapa principală a Ligii Campionilor.

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a câştigat în deplasare, scor 4-0, cu Union Saint-Gilloise.

Dennis Man a marcat de două ori pentyru PSV, în minutele 54 şi 80, în meciul pe care olandezii l-au ştigat pe teren propriu cu Napoli, scor 6-2. Pentru PSV au mai înscris Buongiorno (35 – autogol), Saibari (38), în timp ce pentru italieni a punctat McTominay (31, 86).

Internaționalul român a fost ales omul meciului de către site-ul UEFA pentru evoluția sa.

Ce rezultate au fost marți seara

  • FC Barcelona – Olympiakos Pireu 6-1. Au marcat: Fermin Lopez 7, 39, 76, Lamine Yamal 68 – penalty, Marcus Rashford 74, 79, respectiv Ayoub El Kaabi 54 – penalty.
  • Kairat Almatî – FC Pafos 0-0
  • Arsenal Londra – Atletico Madrid 4-0. Au marcat: Gabriel Magalhaes 57, Gabriel Martinelli 64, Viktor Gyorkeres 67, 70.
  • Bayer Leverkusen – Paris Saint-Germain 2-7. Au marcat: Aleix Garcia 38 – penalty, 54, respectiv Willian Pacho 7, Desire Doue 41, 45+3, Hvicea Kvarațhelia 44, Nuno Mendes 50, Ousmane Dembele 66, Vitinha 90.
  • FC Copenhaga – Borussia Dortmund 2-4. Au marcat: Waldemar Anton (autogol) 33, Viktor Dadason 90+1, respectiv Felix Nmecha 20, 77, Ramy Bensebaini 61 – penalty, Fabio Silva 87.
  • Newcastle United – Benfica Lisabona 3-0. Au marcat: Anthony Gordon 32, Harvey Barnes 71, 83.
  • PSV Eindhoven – Napoli 6-2. Au marcat: Alessandro Buongiorno (autogol) 35, Ismael Saibari 38, Dennis Man 54, 80, Ricardo Pepi 87, Couhaib Driouech 89, respectiv Scott McTominay 31, 86.
  • Union Saint-Gilloise – Inter Milano 0-4. Au marcat: Denzel Dumfries 41, Lautaro Martinez 45+1, Hakan Calhanoglu 53 – penalty, Francesco Pio Esposito 76.
  • Villarreal – Manchester City 0-2. Au marcat: Erling Haaland 17, Bernardo Silva 40

Care sunt meciurile de azi?

  • Athletic Bilbao – Qarabag FK
  • Galatasaray – Bodo/Glimt (ambele de la ora 19:45)
  • AS Monaco – Tottenham Hotspur
  • Atalanta – Slavia Praga
  • Bayern Munchen – FC Bruges
  • Chelsea – Ajax
  • Eintracht Frankfurt – Liverpool
  • Real Madrid – Juventus
  • Sporting Lisabona – Olympique Marseille (toate de la 22:00)

