Dennis Man, dublă în Liga Campionilor! Rezultatele serii de marți

Internaționalul român Dennis Man a înscris de două ori în meciul pe care PSV Eindhoven l-a câştigat, marţi seară, pe teren propriu, scor 6-2, cu Napoli, în etapa principală a Ligii Campionilor.

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a câştigat în deplasare, scor 4-0, cu Union Saint-Gilloise.

Dennis Man, dubl ă î n Liga Campionilor! Rezultatele serii de mar ți

Dennis Man a marcat de două ori pentyru PSV, în minutele 54 şi 80, în meciul pe care olandezii l-au câştigat pe teren propriu cu Napoli, scor 6-2. Pentru PSV au mai înscris Buongiorno (35 – autogol), Saibari (38), în timp ce pentru italieni a punctat McTominay (31, 86).

Internaționalul român a fost ales omul meciului de către site-ul UEFA pentru evoluția sa.

Ce rezultate au fost marți seara

FC Barcelona – Olympiakos Pireu 6-1. Au marcat: Fermin Lopez 7, 39, 76, Lamine Yamal 68 – penalty, Marcus Rashford 74, 79, respectiv Ayoub El Kaabi 54 – penalty.

Kairat Almat î – FC Pafos 0-0

Arsenal Londra – Atletico Madrid 4-0 . Au marcat: Gabriel Magalhaes 57, Gabriel Martinelli 64, Viktor Gyorkeres 67, 70.

Bayer Leverkusen – Paris Saint-Germain 2-7 . Au marcat: Aleix Garcia 38 – penalty, 54, respectiv Willian Pacho 7, Desire Doue 41, 45+3, Hvicea Kvarațhelia 44, Nuno Mendes 50, Ousmane Dembele 66, Vitinha 90.

FC Copenhaga – Borussia Dortmund 2-4 . Au marcat: Waldemar Anton (autogol) 33, Viktor Dadason 90+1, respectiv Felix Nmecha 20, 77, Ramy Bensebaini 61 – penalty, Fabio Silva 87.

Newcastle United – Benfica Lisabona 3-0 . Au marcat: Anthony Gordon 32, Harvey Barnes 71, 83.

PSV Eindhoven – Napoli 6-2 . Au marcat: Alessandro Buongiorno (autogol) 35, Ismael Saibari 38, Dennis Man 54, 80, Ricardo Pepi 87, Couhaib Driouech 89, respectiv Scott McTominay 31, 86.

Union Saint- Gilloise – Inter Milano 0-4 . Au marcat: Denzel Dumfries 41, Lautaro Martinez 45+1, Hakan Calhanoglu 53 – penalty, Francesco Pio Esposito 76.

Villarreal – Manchester City 0-2. Au marcat: Erling Haaland 17, Bernardo Silva 40

🚨 Champions League Standings! 1⃣ 🇫🇷 PSG – 9 pts

2⃣ 🇮🇹 Inter – 9 pts

3⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal – 9 pts

4⃣ 🇩🇪 Dortmund – 7 pts

5⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City – 7 pts

6⃣ 🇩🇪 Bayern Munich – 6 pts

7⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle – 6 pts

8⃣ 🇪🇸 Real Madrid – 6 pts pic.twitter.com/GqgmvvbEz3 — Football Rankings (@FootRankings) October 21, 2025

Care sunt meciurile de azi?

Athletic Bilbao – Qarabag FK

Galatasaray – Bodo/ Glimt (ambele de la ora 19:45)

AS Monaco – Tottenham Hotspur

Atalanta – Slavia Praga

Bayern Munchen – FC Bruges

Chelsea – Ajax

Eintracht Frankfurt – Liverpool

Real Madrid – Juventus

Sporting Lisabona – Olympique Marseille (toate de la 22:00)

