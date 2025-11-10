Prima pagină » Sport » Dennis Politic a marcat primul gol în Superliga pentru FCSB și a uitat de Dinamo. „M-am uitat la meciurile lor, dar nu mă încearcă nimic”

Dennis Politic a marcat primul gol în Superliga pentru FCSB și a uitat de Dinamo. „M-am uitat la meciurile lor, dar nu mă încearcă nimic”

10 nov. 2025, 09:08, Sport
Dennis Politic a marcat primul gol în Superliga pentru FCSB și a uitat de Dinamo. „M-am uitat la meciurile lor, dar nu mă încearcă nimic”

În FC Hermannstadt – FCSB, 3-3, Dennis Politic a marcat în minutul 90+4. Mijlocașul de 25 de ani crede că echipa roș-albastră poate ajunge în play-off și a declarat că nu-l mai încearcă niciun sentiment legat de Dinamo, fosta sa formație.

La meciul Hermannstadt – FCSB, Daniel Bîrligea a fost eliminat și Gigi Becali l-a criticat, anunțând că-l va amenda pentru atitudinea sa. Bîrligea a fost eliminat, după două cartonașe galbene primite pentru proteste.

FCSB e pe locul nouă, 20 de puncte, la cinci diferență de locul șase, ultimul de play-off.

Dennis Politic a marcat primul gol în Superliga pentru FCSB și a uitat de Dinamo. „M-am uitat la meciurile lor, dar nu mă încearcă nimic”

„Vă dați seama că aud și eu chestiile astea (n.r. – faptul că Dinamo a fost câștigată cu acest schimb). Încerc să nu le pun la suflet. Îmi văd doar de treaba mea, să dau totul la fiecare antrenament și să rămân sănătos. Atâta timp cât sunt pe teren, încerc să demonstrez. (n.red – Vrei să demonstrezi că ești cel câștigat?) Am luat decizia bună, nu regret absolut deloc. Nu îmi place să trăiesc cu regrete, în general, în viață. Fac tot ce ține de mine, iar ce nu pot controla nu e treaba mea.

Atât am de spus. Urmăresc meciurile din Superligă, inclusiv pe cele ale lui Dinamo. (n.red – Te încearcă ceva anume?) M-am uitat, dar nu mă încearcă nimic. Eu sunt aici, îmi doresc binele FCSB-ului și al meu. Personal cred că meritam mai mult din acest meci. Aveam mare încredere că vom câștiga, voiam cele trei puncte. Am avut șansa să închidem jocul, mă bucur că am intrat și am marcat. Nu știu ce va urma, dar un gol înseamnă o bucurie. Fiecare gol este o bucurie și înseamnă și un punct pentru echipă.

Speram la victorie chiar și în zece oameni, nu doar la un punct. Având în vedere că am terminat meciul în inferioritate, nici egalul nu este cel mai rău rezultat. Totuși, nu suntem mulțumiți, ne doream victoria. În echipa asta avem mulți jucători polivalenți. De multe ori suntem nevoiți să improvizăm. Nu ne așteptam la eliminarea lui Bîrligea, dar așa a fost să fie. Important e să dăm 100% pe poziția pe care suntem.

Nu sunt în măsură să spun ce nu se leagă. Eu îmi fac partea cât de bine pot și încerc să-mi ajut echipa. Oamenii din conducere pot explica mai bine. Nu este plăcută situația din clasament, dar mai sunt multe partide de jucat. Abia a început returul, mai sunt 14 meciuri, suntem aproape de play-off. Nu este imposibil și, având în vedere că punctele se înjumătățesc, avem în continuare 100% șanse și țintim primul loc.

Mi-aș dori să joc mai mult. Încerc să-mi fac treaba cât de bine pot și să-mi câștig minutele. Este competiție, suntem la cel mai bun club din România și consider că avem cei mai valoroși jucători. E normal să existe și rotație”, a declarat Dennis Politic.

Mediafax
Horoscop 10 noiembrie 2025. Ziua începe cu provocări, dar se încheie cu surprize plăcute
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul despre ea, înainte de crimă
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
INFOTRAFIC: Atenție șoferi, ceața pune probleme în trafic în București și mai multe județe din Moldova și Transilvania
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Tot mai mulți americani își șterg sau acoperă tatuajele cu simboluri neonaziste
AUTO Amendă de până la 1.160 de lei pentru șoferi, după un simplu control în trafic. Ce arată regula din Codul Rutier și când se aplică
09:44
Amendă de până la 1.160 de lei pentru șoferi, după un simplu control în trafic. Ce arată regula din Codul Rutier și când se aplică
ȘOCANT Descoperire macabră lângă Bârlad. Fragmente osoase și un craniu uman au fost găsite într-o pădure
09:39
Descoperire macabră lângă Bârlad. Fragmente osoase și un craniu uman au fost găsite într-o pădure
ȘOCANT Doi soți ruși au fost torturați, uciși și îngropați în deșert. Aceștia dețineau criptomonede în valoare de 500 de milioane de dolari
09:03
Doi soți ruși au fost torturați, uciși și îngropați în deșert. Aceștia dețineau criptomonede în valoare de 500 de milioane de dolari
EXTERNE Povestea Jessicăi Guo, prima femeie care a parcurs pe jos 5.600 km prin munți din SUA până în Canada. A renunțat la jobul corporatist pentru libertate
09:01
Povestea Jessicăi Guo, prima femeie care a parcurs pe jos 5.600 km prin munți din SUA până în Canada. A renunțat la jobul corporatist pentru libertate
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.355. Serghei Lavrov cere o întâlnire cu Marco Rubio
08:45
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.355. Serghei Lavrov cere o întâlnire cu Marco Rubio