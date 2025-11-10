În FC Hermannstadt – FCSB, 3-3, Dennis Politic a marcat în minutul 90+4. Mijlocașul de 25 de ani crede că echipa roș-albastră poate ajunge în play-off și a declarat că nu-l mai încearcă niciun sentiment legat de Dinamo, fosta sa formație.

La meciul Hermannstadt – FCSB, Daniel Bîrligea a fost eliminat și Gigi Becali l-a criticat, anunțând că-l va amenda pentru atitudinea sa. Bîrligea a fost eliminat, după două cartonașe galbene primite pentru proteste.

FCSB e pe locul nouă, 20 de puncte, la cinci diferență de locul șase, ultimul de play-off.

Dennis Politic a marcat primul gol în Superliga pentru FCSB și a uitat de Dinamo. „M-am uitat la meciurile lor, dar nu mă încearcă nimic”

„Vă dați seama că aud și eu chestiile astea (n.r. – faptul că Dinamo a fost câștigată cu acest schimb). Încerc să nu le pun la suflet. Îmi văd doar de treaba mea, să dau totul la fiecare antrenament și să rămân sănătos. Atâta timp cât sunt pe teren, încerc să demonstrez. (n.red – Vrei să demonstrezi că ești cel câștigat?) Am luat decizia bună, nu regret absolut deloc. Nu îmi place să trăiesc cu regrete, în general, în viață. Fac tot ce ține de mine, iar ce nu pot controla nu e treaba mea.

Atât am de spus. Urmăresc meciurile din Superligă, inclusiv pe cele ale lui Dinamo. (n.red – Te încearcă ceva anume?) M-am uitat, dar nu mă încearcă nimic. Eu sunt aici, îmi doresc binele FCSB-ului și al meu. Personal cred că meritam mai mult din acest meci. Aveam mare încredere că vom câștiga, voiam cele trei puncte. Am avut șansa să închidem jocul, mă bucur că am intrat și am marcat. Nu știu ce va urma, dar un gol înseamnă o bucurie. Fiecare gol este o bucurie și înseamnă și un punct pentru echipă.

Speram la victorie chiar și în zece oameni, nu doar la un punct. Având în vedere că am terminat meciul în inferioritate, nici egalul nu este cel mai rău rezultat. Totuși, nu suntem mulțumiți, ne doream victoria. În echipa asta avem mulți jucători polivalenți. De multe ori suntem nevoiți să improvizăm. Nu ne așteptam la eliminarea lui Bîrligea, dar așa a fost să fie. Important e să dăm 100% pe poziția pe care suntem.

Nu sunt în măsură să spun ce nu se leagă. Eu îmi fac partea cât de bine pot și încerc să-mi ajut echipa. Oamenii din conducere pot explica mai bine. Nu este plăcută situația din clasament, dar mai sunt multe partide de jucat. Abia a început returul, mai sunt 14 meciuri, suntem aproape de play-off. Nu este imposibil și, având în vedere că punctele se înjumătățesc, avem în continuare 100% șanse și țintim primul loc.

Mi-aș dori să joc mai mult. Încerc să-mi fac treaba cât de bine pot și să-mi câștig minutele. Este competiție, suntem la cel mai bun club din România și consider că avem cei mai valoroși jucători. E normal să existe și rotație”, a declarat Dennis Politic.