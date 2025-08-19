Depășește toate așteptările: World Aquatics înregistrează un record la Mondialul de juniori de la București

Eforturile Cameliei Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, de a organiza în premieră un Campionat Mondial de natație, de juniori, în țara noastră sunt răsplătite pe deplin.

Din culisele acestei competiției am aflat că din cei 930 de sportivi înscriși pe listele de start, 46 sunt americani. Este cea mai mare delegație care se află în prezent în România.

Depășește toate așteptările : World Aquatics înregistreaz ă un record la Mondialul de juniori de la București

Totodată, japonezii și-au instalat propriul cort de refacere la bazin iar multe delegații beneficiază de minipiscine gonflabile de refacere cu gheață.

„Avem în România un record în ceea ce privește participarea. Pentru prima dată, numărul de sportivi care au ales să vină în România depășește 900. Avem 930 de sportivi participanți din 124 de ţări.

Este un record în ceea ce privește, chiar şi pentru World Aquatics, participarea la un Campionat Mondial de juniori. Și dacă acest lucru din punct de vedere organizatoric este un lucru extraordinar, pentru sportivii noștri să știți că este o presiune mai mare, dar avem un avantaj, anume acela că suntem la noi acasă, că se cunoaște bazinul.

Trebuie să avem curaj, pentru că echipa de înot a României calificată la acest Campionat Mondial are o șansă unică, șansa de a înota acasă, în fața prietenilor şi a familiei, șansa de a fi într-un bazin pe care îl cunoaște şi, bineînțeles, șansa de a arăta exact ceea ce au pregătit”, declara Camelia Potec la conferința de presă organizată înaintea debutului competiției.

Se va intona doar imnul național. Fără alte cheltuieli în plus

Pentru că Federația de Natație a primit bugetul pentru organizarea Mondialului de juniori cu doar câteva zile înainte de debutul competiției, nu a mai fost timpul necesar pentru a se organiza o festivitate de deschidere specială.

„Se va intona doar imnul României și cam atât”, a precizat o sursă federală.

Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au loc la Otopeni între 19 și 24 august cu participarea a 930 de sportivi din 124 de țări. România a înscris 18 sportivi, un număr record la acest gen de competiție.

La ediția 2023 a Mondialelor, de la Netanya (Israel), România nu a avut niciun sportiv pe podium, dar la ediția precedentă, din 2022, la Lima, s-au cucerit opt medalii, prin David Popovici (aur la 100 și 200 m liber), Vlad Stancu (argint la 400 m liber, bronz la 800 și 1.500 m liber), ștafeta masculină de 4×100 m liber (aur), Bianca Costea (aur la 50 m liber) și ștafeta mixtă de 4×100 m liber (argint).