Prima pagină » Sport » Depășește toate așteptările: World Aquatics înregistrează un record la Mondialul de juniori de la București

Depășește toate așteptările: World Aquatics înregistrează un record la Mondialul de juniori de la București

19 aug. 2025, 19:37, Sport
Depășește toate așteptările: World Aquatics înregistrează un record la Mondialul de juniori de la București

Eforturile Cameliei Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, de a organiza în premieră un Campionat Mondial de natație, de juniori, în țara noastră sunt răsplătite pe deplin.

Din culisele acestei competiției am aflat că din cei 930 de sportivi înscriși pe listele de start, 46 sunt americani. Este cea mai mare delegație care se află în prezent în România.

Depășește toate așteptările: World Aquatics înregistrează un record la Mondialul de juniori de la București

Totodată, japonezii și-au instalat propriul cort de refacere la bazin iar multe delegații beneficiază de minipiscine gonflabile de refacere cu gheață.

Avem în România un record în ceea ce privește participarea. Pentru prima dată, numărul de sportivi care au ales să vină în România depășește 900. Avem 930 de sportivi participanți din 124 de ţări.

Este un record în ceea ce privește, chiar şi pentru World Aquatics, participarea la un Campionat Mondial de juniori. Și dacă acest lucru din punct de vedere organizatoric este un lucru extraordinar, pentru sportivii noștriștiți că este o presiune mai mare, dar avem un avantaj, anume acela că suntem la noi acasă, că se cunoaște bazinul.

Trebuie să avem curaj, pentru că echipa de înot a României calificată la acest Campionat Mondial are o șansă unică, șansa de a înota acasă, în fața prietenilor şi a familiei, șansa de a fi într-un bazin pe care îl cunoaște şi, bineînțeles, șansa de a arăta exact ceea ce au pregătit”, declara Camelia Potec la conferința de presă organizată înaintea debutului competiției.

Se va intona doar imnul național. Fără alte cheltuieli în plus

Pentru că Federația de Natație a primit bugetul pentru organizarea Mondialului de juniori cu doar câteva zile înainte de debutul competiției, nu a mai fost timpul necesar pentru a se organiza o festivitate de deschidere specială.

Se va intona doar imnul României și cam atât, a precizat o sursă federală.

Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au loc la Otopeni între 19 și 24 august cu participarea a 930 de sportivi din 124 de țări. România a înscris 18 sportivi, un număr record la acest gen de competiție.

La ediția 2023 a Mondialelor, de la Netanya (Israel), România nu a avut niciun sportiv pe podium, dar la ediția precedentă, din 2022, la Lima, s-au cucerit opt medalii, prin David Popovici (aur la 100 și 200 m liber), Vlad Stancu (argint la 400 m liber, bronz la 800 și 1.500 m liber), ștafeta masculină de 4×100 m liber (aur), Bianca Costea (aur la 50 m liber) și ștafeta mixtă de 4×100 m liber (argint).

Mediafax
Accident grav pe autostrada București-Ploiești. O mașină cu opt persoane a intrat în parapet / Trafic blocat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Mediafax
Nicușor Dan, după conferința Coaliției de Voință: „România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina”
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ipoteza terifiantă a autorităților
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20 august 2025. Decât calif bolnav, mai bine cerşetor sănătos!
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Inteligența artificială riscă să accentueze rasismul și sexismul, avertizează specialiștii
SĂNĂTATE BOMBELE de la raft: Ce conțin băuturile răcoritoare și ce efecte pot avea asupra sănătății noastre
20:22
BOMBELE de la raft: Ce conțin băuturile răcoritoare și ce efecte pot avea asupra sănătății noastre
VIDEO Marius Tucă: „România nu există în momentul ăsta pentru America. Europa ne ține de servitori”
20:03
Marius Tucă: „România nu există în momentul ăsta pentru America. Europa ne ține de servitori”
SURSE G4Media: USR a discutat cu Bolojan ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate în acest an
19:55
G4Media: USR a discutat cu Bolojan ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate în acest an
EDUCAȚIE Ministrul Educației nu a ajuns la niciun consens cu studenții: Impactul real al acestor măsuri se vede în rata abandonului universitar în România
19:41
Ministrul Educației nu a ajuns la niciun consens cu studenții: Impactul real al acestor măsuri se vede în rata abandonului universitar în România
ASTRONOMIE Descoperirea care schimbă tot ce știm despre Univers: Un obiect COSMIC este mai strălucitor decât o supernovă și mai puternic decât o stea neutronică
19:35
Descoperirea care schimbă tot ce știm despre Univers: Un obiect COSMIC este mai strălucitor decât o supernovă și mai puternic decât o stea neutronică
VIDEO Marius Tucă, ironii amare la adresa lui Nicușor Dan, în contrast cu evenimentul de la Casa Albă: „Te lasă fără cuvinte. Asta e România”
19:29
Marius Tucă, ironii amare la adresa lui Nicușor Dan, în contrast cu evenimentul de la Casa Albă: „Te lasă fără cuvinte. Asta e România”