Dinamo a ajuns pe locul 2 în Superliga! Ce spune Zeljko Kopic

30 nov. 2025, 07:17, Sport
Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 18-a din Superligă.

Roș-albii au ajuns pe locul secund în Superligă, cu 34 de puncte, în timp ce Oţelul este a 7-a, cu 24 de puncte.

4.500 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională sâmbătă seara. Oaspeții au fost susținuți de 150 de ultrași, poziționați la inelul III

„Am avut multe ocazii ratate în acest sezon. În această seară nu am fost așa periculoși ofensiv, dar uneori trebuie să câștigi meciul în acest mod. Gazonul a început să fie greu, suntem aproape de finalul anului, s-au jucat multe meciuri.

Trebuie să analizăm fiecare situație în parte referitor la jucători, urmează meciul din Cupă cu Farul, după acesta ne vom gândi la meciul cu FCSB”, a declarat Zeljko Kopic la Digi Sport.

Antrenorul croat a dezvăluit și motivul pentru care a decis să-l debuteze pe Adrian Mazilu, jucătorul adus în această vară de la Brighton.

„Înainte de meci am discutat, în funcție de situație, să joace și Mazilu. Ne-am gândit că poate nu e cel mai bun meci pentru Mazilu să debuteze, dar accidentarea lui Bordușanu ne-a forțat să facem schimbarea”, a punctat acesta.

Dinamo e neînvinsă de cinci etape, în care are trei victorii și două egaluri. Oțelul are o singură victorie în ultimele patru etape (două egaluri și un eșec).

Cum au arătat cele două echipe?

DINAMO: Epassy – Ikoko (Borduşanu 59; Mazilu 89), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean (Kyriakou 46), Cîrjan – A. Soro (Milanov 46), Karamoko, Caragea (Perica 68). Antrenor: Zeljko Kopic

OŢELUL GALAŢI: Dur-Bozoancă – Conrado, P. Iacob, Zivulic, Zhelev – Pedro Nuno, Joao Paulo (A. Ciobanu 79) – Joao Lameira, Andrezinho, Paulinho (Patrick 62) – D. Sandu (Bordun 46). Antrenor: Laszlo Balint

Ce meciuri se joacă azi și mâine?

  • Duminică, 30 noiembrie

Ora 15.00 FC Hermannstadt – UTA Arad
Ora 17.30 Unirea Slobozia – FC Botoşani
Ora 20.30 Farul Constanţa – FCSB

  • Luni, 1 decembrie

Ora 16.00 Petrolul Ploieşti – Metaloglobus Bucureşti
Ora 19.00 Universitatea Cluj – Universitatea Craiova

